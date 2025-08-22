Reportan disparos en la autopista México-Puebla tras incidente vial

Ciudad de México.- Un aparente percance vehicular derivó en un intercambio de disparos sobre la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 21, cuando el conductor de una camioneta tipo pick up disparó contra el operador de un tractocamión.

El incidente ocurrió a la salida del distribuidor vial La Concordia, en los límites del Estado de México y la Ciudad de México. De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el automovilista, acompañado de una mujer embarazada, se detuvo frente al tráiler obligando al chofer a frenar.

Según los reportes, el hombre descendió de su vehículo portando un arma de fuego y apuntó directamente contra el conductor del tráiler, quien permaneció dentro de la cabina. Tras no recibir respuesta, efectuó al menos cuatro disparos hacia la unidad pesada.

En ese momento, un elemento de la Guardia Nacional intervino, ordenándole que tirara su arma. Para obligarlo a acatar, el agente realizó dos disparos al piso mientras la mujer intentaba interponerse para evitar la detención. Un civil que se encontraba en el lugar apoyó al oficial, logrando que el agresor arrojara el arma y se arrodillara para ser esposado.

Tanto el conductor de la camioneta como el operador del tractocamión fueron puestos a disposición del Ministerio Público en Iztapalapa, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.