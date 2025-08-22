Detienen a 16 personas por delitos contra el ambiente y quebrantamiento de sellos

Naucalpan, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en coordinación con la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) y la Policía Municipal detuvieron a 16 personas por su probable intervención en delitos contra el ambiente y quebrantamiento de sellos, ya que depositaban desechos y escombro en un predio que se encontraba asegurado.

Luego de que el pasado 18 de agosto fueron atendidos ejidatarios de Los Cipreses, del municipio de Naucalpan, mismos que informaron que de un predio asegurado anteriormente por la Fiscalía Edoméx habían sido retirados los sellos y nuevamente era utilizado para desechar residuos, esta Institución llevó a cabo diligencias para corroborar los hechos.

Por ello mediante acción operativa conjunta de la Fiscalía, SSEM y Dirección de Seguridad Pública de Naucalpan, con el objetivo de reponer los sellos de aseguramiento, fueron detenidos 16 masculinos ya que presumiblemente tiraban en ese predio escombro y desechos contenidos en tres vehículos tipo volteo, dos camionetas y un vehículo Sedán.

Los detenidos fueron identificados como Fermín “N”, Rafael “N”, Raymundo “N”, Rafael “N”, Alfredo “N”, Mayolo Evelio “N”, Oscar “N”, Gabriel “N”, Armando “N”, Adrián “N”, Brayan “N”, Cristian “N”, Ricardo “N”, Israel “M”, José Alfredo “N” y Rigoberto “N”.

Los probables implicados fueron presentados ante el Agente del Ministerio Público, para que sea resuelta su situación jurídica, no obstante, deben ser considerados inocentes hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra. En tanto que los vehículos quedaron asegurados.

Cabe destacar que el 6 de julio de 2023, elementos de la Fiscalía estatal y de la Policía Municipal de Naucalpan identificaron ese predio como tiradero clandestino, donde cinco sujetos realizaban actividades de tiro y remoción de escombro, ello sin contar con los permisos correspondientes, por lo que se llevó a cabo el aseguramiento del inmueble.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México pone a disposición de la ciudadanía el correo electrónico [email protected], el número telefónico 800 7028770, o bien, la aplicación FGJEdomex, la cual está disponible de manera gratuita para los teléfonos inteligentes de los sistemas iOS y Android, para que denuncie cualquier hecho delictivo.