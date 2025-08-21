San Mateo Atenco reporta reducción de 28% en delitos de alto impacto

*Anuncia desazolve del Río Lerma.

San Mateo Atenco, Méx.- El gobierno municipal de San Mateo Atenco informó avances en materia de seguridad y protección civil, entre los que destacan la reducción del 28% en delitos de alto impacto y la próxima puesta en marcha de obras de desazolve en el río Lerma.

La presidenta municipal, Ana Aurora Muñiz Neyra, destacó en entrevista que gracias al trabajo coordinado entre corporaciones policiacas, la Policía Estatal y los Centros de Mando, el municipio se ha posicionado entre los 13 más seguros del Estado de México, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad.

Entre los resultados, la alcaldesa subrayó la efectividad de los operativos intermunicipales, la desarticulación de bandas delictivas —como una dedicada al robo de casa habitación que también operaba en Metepec— y el fortalecimiento del sistema de videovigilancia.

En materia de prevención de la violencia de género, informó sobre los avances del Modelo AHORA, estrategia pionera contra la violencia hacia niñas y mujeres: actualmente se atienden 150 medidas de protección, 127 víctimas cuentan con la Alerta AHORA y no existe ningún caso catalogado en “rojo” en el semáforo de riesgo.

En cuanto a protección civil, Muñiz Neyra reconoció el respaldo de la Sedena, la Guardia Nacional, la Conagua y la CAEM durante las lluvias del pasado 2 de junio, e indicó que fuera de ese evento no se han registrado mayores afectaciones en la temporada.

Asimismo, anunció como acciones prioritarias la ampliación del sistema de monitoreo inteligente, la capacitación en protección civil para sectores productivos y el fortalecimiento de protocolos contra inundaciones.

De manera particular, celebró el anuncio de José Antonio Álvarez Valdez, gerente regional de la CAEM, respecto al inicio en septiembre de los trabajos de desazolve en puntos estratégicos del río Lerma, con una inversión de 50 millones de pesos, además de obras complementarias en la Presa Alzate y bajo los puentes de la carretera México–Toluca.

Finalmente, la alcaldesa convocó a la ciudadanía a sumarse al esfuerzo institucional: “Que se sepa que en San Mateo Atenco la prevención, la seguridad y la protección civil caminan de la mano. Aquí estamos unidos por la seguridad y la vida”, expresó.