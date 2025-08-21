La avenida Colinas de San Mateo será un Sendero Seguro y Luminoso: Montoya

Naucalpan, Méx.- Con una inversión de casi 6 millones y medio de pesos, se realiza la renovación urbana con perspectiva de género en el sitio conocido como “El Pico y la Pala”, para contar con una vialidad en mejores condiciones, que se vuelva un Sendero Seguro y Luminoso.

Al supervisar los trabajos, el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez, informó que se realiza la renovación urbana con perspectiva de género en este lugar emblemático para contar con una vialidad en mejores condiciones, que se vuelva un Sendero Seguro y Luminoso para brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.

En la comunidad de Colinas de San Mateo, el alcalde subrayó “no solamente es que quede bonito el lugar, o que quede presentable, sino que quede funcional que se vuelva un Sendero Seguro y Luminoso para todas y todos ustedes”.

“Al ser un punto tan importante de encuentro de varias comunidades merece estar en óptimas condiciones”, dijo.

Ante líderes de la comunidad y vecinos, el alcalde mencionó que esta obra tendrá un impacto directo, no sólo para las y los vecinos de Colinas de San Mateo, sino también para quienes utilizan esta alternativa vial para desahogar en alguna de las vialidades de las colonias vecinas, como la México 68 y La Mora.

En esta importante arteria vial se llevará a cabo la restitución de banquetas, guarniciones, la construcción de rampas con acabado antiderrapante, cruces peatonales a nivel de banqueta, la modernización integral del alumbrado público, los volados en las banquetas, entre otros trabajos. A la vez que, enfatizó que, se rescatarán los Tecallis, algunos de la zona para brindar mayor seguridad.

Al respecto, la directora de Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva, Mitzi Segura dijo, que “este plan forma parte de un proyecto muy importante que se llama Mitigación de Alerta de Violencia de Género para Naucalpan 2025.

Agregó, aunado a la inversión en la rehabilitación de la vialidad, que también se trabajará con una asociación del Estado de México, que es el Observatorio de Mujeres, para transformar el entorno y realizar marchas exploratorias para identificar los espacios inseguros, además de talleres de prevención de la violencia de género, con círculos de autocuidado para las mujeres y la intervención del espacio con un mural comunitario en el que se plasmará la perspectiva de todas las niñas y mujeres de este lugar.

La Dirección de Obras Públicas, restituirá y arreglará 660 metros de banquetas y guarniciones. Se colocará alumbrado público y se instalará señalamiento, vertical y horizontal. También se intervendrán vialidades secundarias con alumbrado público.

También, se realizarán cinco pasos peatonales seguros, y se modernizará la escultura conocida como El Pico y la Pala para dar una mayor identidad a las y los habitantes de la colonia. Igualmente se instalarán bolardos para una mayor protección peatonal.

Esta obra con perspectiva de género, contempla talleres para las mujeres y también de una intervención de un mural comunitario en el que todas y todos participarán.