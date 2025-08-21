Realizan en Metepec apertura del centro comercial lineal más grande del país

Foto: Ximena Monroy

Toluca, Méx.- La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, encabezó la inauguración de la ampliación de la plaza Galerías Metepec, que se convierte en el centro comercial lineal más grande del país, con una extensión de 964 metros. Este proyecto representa una inversión privada de 2,850 millones de pesos y genera un total de 3,700 empleos directos e indirectos, fortaleciendo la economía del Valle de Toluca.

Durante su intervención, la mandataria estatal celebró el crecimiento sostenido de este complejo comercial, que abrió sus puertas en 1998 y que, 26 años después, continúa transformándose. Subrayó que Galerías Metepec recibe a más de 1.6 millones de visitantes mensuales, consolidándose como un motor de la economía local y un punto de encuentro clave para los mexiquenses.

“Hoy podemos decir con orgullo que aquí se levanta el centro comercial lineal más grande de todo México. Esta obra representa una importante derrama económica y demuestra la confianza del sector privado en el Estado de México”, afirmó Gómez Álvarez.

Acompañada por la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, y el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, la gobernadora informó que la expansión del centro comercial permitió la creación de nuevos empleos, que se suma al trabajo realizado en la administración ya que, entre septiembre de 2023 y julio de 2025, el Estado de México ha captado 140,155 millones de pesos en inversión nacional, lo que ha permitido la creación de 138,070 nuevos empleos formales, posicionando a la entidad en el primer lugar nacional en generación de empleo formal.

En cuanto al sector comercial, puntualizó que se han invertido más de 4,000 millones de pesos en tiendas departamentales, lo que ha consolidado al Estado de México como líder nacional en número de tiendas, con 328 establecimientos operando diariamente.

La maestra Delfina Gómez aseguró que estos logros son resultado de una estrategia coordinada con los municipios, el Gobierno federal, el sector privado y la ciudadanía. Además, reiteró su compromiso de seguir promoviendo un crecimiento económico sostenible, tal como lo establece el Plan de Desarrollo Estatal 2023-2029, y en congruencia con el Plan México de desarrollo económico impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Gómez Álvarez reiteró que su administración seguirá siendo “una mano amiga” para los empresarios y un facilitador del crecimiento económico: “Cada inversión que llega al Estado de México es una oportunidad para transformar vidas. Lo que hoy inauguramos es más que un centro comercial, es una apuesta por el futuro de nuestra gente”, concluyó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, refirió que la ampliación de esta plaza comercial refleja la eficacia de las políticas de atracción de inversión, certeza jurídica, promoción de empleos y simplificación administrativa impulsadas en el actual gobierno estatal. “Esta ampliación es parte de una estrategia articulada que permite no solo la llegada de nuevas inversiones, sino también el fortalecimiento de las empresas ya instaladas en nuestra entidad”, apuntó.

Agregó que el Grupo Liverpool, operador de Galerías Metepec, ha demostrado su compromiso con el Estado de México al generar más de 16,000 empleos en la entidad y abrir 17 nuevas unidades en los últimos dos años. Asimismo, adelantó que próximamente se anunciarán nuevas etapas de crecimiento, como la expansión del centro logístico Arco Norte en Jilotepec.

La funcionaria también resaltó que el comercio representa el 25% de la economía mexiquense, y que si se suma el sector servicios, este porcentaje asciende al 70% del Producto Interno Bruto estatal, con cerca de 2 millones de personas laborando en actividades comerciales y de servicios.

En su intervención, el alcalde Fernando Flores Fernández calificó como un orgullo la expansión de Galerías Metepec, y destacó que el municipio ya alberga más de 14,000 unidades económicas activas, lo que lo convierte en un punto estratégico para el desarrollo comercial y empresarial del Valle de Toluca.

“Esta ampliación no es solo para Metepec, sino para toda la zona metropolitana. Aquí convergen miles de visitantes de los municipios vecinos. Metepec quiere estar en las grandes ligas, y lo está logrando trabajando en equipo con el Gobierno del Estado”, señaló.

En el evento se hizo énfasis en la necesidad de una estrategia integral que no solo contemple la atracción de capital, sino también la formación de mano de obra calificada, mediante educación dual, y el fortalecimiento de la seguridad pública, en coordinación con los empresarios y mediante las Mesas de Coordinación para la Paz.

También estuvieron presentes Norberto Morales Poblete, secretario de Trabajo; Enrique Güijosa Hidalgo, director general en El Puerto de Liverpool; Israel Ramos Dorantes, director de Comercialización Inmobiliaria en El Puerto de Liverpool; Jacobo Apichoto Palermo, director ejecutivo Jurídico y Cumplimiento en El Puerto de Liverpool, así como líderes empresariales e invitados especiales.