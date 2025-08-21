Horario actual de El Insurgente seguirá vigente hasta diciembre

Toluca, Méx.- El Tren Interurbano El Insurgente continuará en operaciones con el horario que tiene vigente hasta el mes de diciembre, es decir, de 6:00 de la mañana a las 21:15 de la noche.

De acuerdo con la administración del Tren Interurbano, dicho ajuste que empezó desde el mes de abril seguirá vigente hasta el 31 de diciembre y forma parte de los trabajos preparativos para la entrada en operación de las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, ubicadas en la Ciudad de México.

Es de indicar que dichas adecuaciones buscan generar las condiciones técnicas y operativas óptimas para garantizar un servicio seguro y eficiente a las y los usuarios del sistema ferroviario.

Es por ello que, la operación de El Insurgente seguirá lo que resta del año en un horario de 06:00 a 22:00 horas, todos los días de la semana, en sus cinco estaciones actualmente activas: Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma y Santa Fe.

Es importante destacar que el último tren del día saldrá desde las estaciones terminales —Zinacantepec y Santa Fe— a las 21:15 horas, para concluir su recorrido a las 22:00 horas.

La Unidad Operadora de El Insurgente, a cargo del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), recomienda a las y los usuarios anticipar sus traslados y considerar este nuevo horario para evitar contratiempos, especialmente si utilizan el servicio para llegar a centros de trabajo, educativos o de conexión con otros medios de transporte.