Cae “Cachorro”, presunto jefe de célula del CJNG, en operativo de Semar y SSPC

Ciudad de México.- En un operativo coordinado por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), fueron realizados 16 cateos en Jalisco, Nayarit y el Estado de México, que derivaron en la detención de 14 personas, entre ellas Héctor Agustín Díaz Vázquez, alias “Cachorro”, señalado como presunto jefe de plaza y líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que a los detenidos se les cumplimentaron diez órdenes de aprehensión por delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas.

“Entre los detenidos se encuentra Héctor Agustín ‘N’, alias ‘Cachorro’, identificado como líder de una célula delictiva dedicada a la compra y venta de armas, así como a proveer armamento a distintas facciones de dicho grupo criminal”, detalló en un mensaje en su cuenta de X.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante los cateos se aseguraron armas de fuego, municiones, granadas, explosivos, cargadores, equipo táctico, vehículos y 16 inmuebles, uno de ellos habilitado como taller de armería y bodega.

Además de “Cachorro”, fueron capturados Luis Diego Díaz Barajas, principal operador financiero; Adily Paola Cañedo Padilla, presunta operadora financiera; y Bernardo Enrique Castañeda Duarte, responsable de la logística de la célula.

También fueron detenidos Javier Othón López Ornelas, alias “Jalisquillo”, dedicado a la compraventa de armas; Héctor Alejandro Arenas Mendoza, encargado de modificar y elaborar piezas; y Kevin Darío Marcial Rivera, dedicado al tráfico de armas.

Otros capturados fueron Salvador López Rodríguez, responsable de distribución y modificación de armamento; Santiago de Jesús Sandoval Ponce, vendedor minorista en Nayarit; y Fernando Israel Aboytes Pérez, dedicado a la compraventa de armas.

En la misma acción fueron aprehendidos Lilia Padilla Espinoza, Ramón Alonso Ávila Zamudio, Andrea Rosina Cañedo Padilla y Rogelio Ambriz Soria.

Todos los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de la FGR, que continuará con las investigaciones y definirá la situación jurídica de los implicados.