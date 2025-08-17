Rehabilitará GEM 20 km de vialidades en San Mateo Atenco

Toluca, Méx.- El Gobierno del Estado de México, a través de la Junta de Caminos (JCEM), en coordinación con el Ayuntamiento de San Mateo Atenco, inició la rehabilitación de 20 kilómetros de vialidades, como parte del Programa de Rescate Vial del Valle de Toluca, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los automovilistas y mejorar la conectividad regional.

El proyecto contempla 12 kilómetros en tres vialidades estatales y ocho kilómetros en 10 calles municipales, donde se realizan trabajos de bacheo, señalamiento vial, balizado de banquetas y guarniciones, así como la sustitución de luminarias.

Mario Ariel Juárez Rodríguez, Director General de la JCEM, destacó que este programa es posible gracias al respaldo de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien impulsa la coordinación con los ayuntamientos: “Este programa que la Maestra Delfina tuvo a bien autorizar para poder trabajar con los ayuntamientos, eso es algo muy importante, ¿por qué? Porque la Maestra no distingue colores, la Maestra tiene una visión de equipo de trabajo porque al final del día sea gobierno municipal o estatal somos equipo”, señaló Mario Ariel Juárez Rodríguez, Titular de la JCEM.

Acciones principales: Aplicación de más de 180 toneladas de mezcla asfáltica. Utilización de 4 mil 400 litros de pintura para señalamiento y balizamiento. Sustitución de 402 luminarias en vialidades estatales.

Las vialidades que serán atendidas son: México-Toluca, tramo San Mateo Atenco–Barrio de Guadalupe–CYMMYT–Chapultepec. Paseo Tollocan (carriles laterales). Circuito Metropolitano.

Las calles municipales con mayor afluencia vehicular intervenidas son: Avenida Juárez, 2 de Abril, Francisco I. Madero, Avenida de la Rosa, Allende, Avenida Buenavista, Matamoros, Juan Aldama; Prolongación Venustiano Carranza; Morelos.

Alcance regional: El Programa de Rescate Vial no se limita a San Mateo Atenco, también beneficia a los municipios de Lerma, Metepec, Ocoyoacac, Toluca y Zinacantepec, fortaleciendo los accesos y la movilidad en el Valle de Toluca.