Autoridades de Toluca atienden daños ocasionados por marcha pro Palestina en el Centro Histórico

Toluca, Méx.- Una manifestación en apoyo al pueblo palestino, integrada por aproximadamente 100 personas, provocó daños materiales en distintos comercios del Centro Histórico de Toluca, situación que fue atendida de inmediato por las autoridades municipales para evitar mayores afectaciones.

De acuerdo con reportes de la Dirección General de Seguridad y Protección, durante su paso por la calle Miguel Hidalgo, los manifestantes realizaron pintas en un restaurante de comida rápida (KFC) y causaron destrozos en una sucursal de McDonald’s, al romper cristales de su fachada. Estos hechos motivaron la intervención inmediata de elementos de seguridad para contener los daños y restablecer el orden.

El contingente continuó su recorrido sobre la calle Nicolás Bravo hasta llegar a la Plaza de los Mártires, donde se concentraron para expresar sus demandas, dispersándose posteriormente de manera pacífica.

Desde el inicio de la movilización, el gobierno municipal desplegó personal operativo con el propósito de monitorear su desarrollo, garantizar la seguridad de la ciudadanía y prevenir situaciones de riesgo.

El Ayuntamiento de Toluca reitera su respeto al derecho a la libre manifestación, siempre que se ejerza de manera pacífica y con apego a la legalidad, sin vulnerar los derechos de terceros ni dañar el patrimonio público o privado.