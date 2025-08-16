Empate en el Infierno entre Diablos y Pumas

Fotografías: Daniel Arriaga

Toluca, México.- En un partido intenso, disputado de principio a fin y con tintes de dramatismo, los Diablos Rojos del Toluca empataron 1-1 ante los Pumas de la UNAM en el Estadio “Nemesio Diez”, dentro de la jornada 5 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El duelo representaba una oportunidad inmejorable para los escarlatas, quienes llegaban con la mesa puesta tras las derrotas de Tigres y Pachuca, resultados que les habrían permitido escalar a la cima de la tabla general en caso de ganar. Sin embargo, la misión no era sencilla: en frente tenían a unos universitarios reforzados con la llegada del arquero costarricense Keylor Navas, fichaje estrella que debutó en territorio mexiquense.

Desde el silbatazo inicial, el encuentro mostró emociones. Apenas al minuto 1, Helinho estuvo a punto de inaugurar el marcador con una clara opción tras asistencia de Paulinho, pero se topó con la figura de Navas. La respuesta de Pumas fue inmediata: al 12’, Jorge Ruvalcaba aprovechó un descuido defensivo para definir con precisión y poner el 0-1.

Con la desventaja, Toluca adelantó líneas y se adueñó de la posesión, aunque le costó generar peligro real. Los auriazules, por su parte, tuvieron oportunidades claras para ampliar la diferencia, pero carecieron de contundencia. Fue hasta el minuto 67 cuando los Diablos lograron la igualada gracias a una gran triangulación ofensiva que terminó en los botines de Jesús Ángulo, quien mandó el balón a las redes para decretar el 1-1.

El tramo final fue vibrante, con ambos equipos buscando la victoria, pero el marcador no se movió más. El empate dejó sensaciones encontradas: para los de la capital, la satisfacción de sumar en un campo complicado; para los mexiquenses, la frustración de no aprovechar la oportunidad de liderar el campeonato.

Ahora, el equipo dirigido por Efraín Juárez deberá cambiar de chip rápidamente, ya que el próximo miércoles 20 de agosto enfrentará al Orlando City en la Leagues Cup, duelo en el que contarán con la reincorporación de Alexis Vega, una noticia positiva para la afición choricera.