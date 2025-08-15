Continúan detenciones y recuperación de vehículos en Toluca

15 agosto, 2025

Policía

Toluca, Méx.- Durante diversos operativos de la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca, los elementos detuvieron a siete personas por supuestos delitos contra la salud, encubrimiento por receptación y alteración de medios de identificación vehicular; además de asegurar 150 dosis de droga con características al cristal, tres automóviles y cuatro motocicletas, algunas con reporte de robo o números de serie modificados.

En Capultitlán, personal de Inteligencia capturó a Gilberto “N”, de 33 años, y a Jesús “N”, de 48, en posesión de 150 bolsas tipo ziploc con sustancia cristalina y dos motocicletas; ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Por otro lado, en San Pablo Autopan, policías operativos detuvieron a José “N”, de 46 años, y José Iván “N”, de 24, quienes viajaban en una camioneta Chevrolet S10 y una motocicleta Italika 125 con alteraciones en sus números de serie.

Otros tres hombres fueron arrestados por encubrimiento de vehículos robados: Crístopher Héctor “N”, de 19 años, con una Italika 200Z, en El Seminario; Juan Pablo “N”, de 24, en un Pontiac G5 en San Lorenzo Tepaltitlán; y Óscar Iván “N”, de 32 años, con un Dodge Attitude 2023 en la delegación Centro Histórico.

Todos los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público. La autoridad municipal señaló que en todo momento se respetaron sus derechos y la presunción de inocencia. Se reitera a la ciudadanía, que se trabaja para recuperar su tranquilidad, por lo que en caso de emergencia pueden comunicarse al 911 donde serán atendidos de forma inmediata.