Levantan paros, priorizan diálogo y supervisan avances en facultades de la UAEMéx

Toluca, Méx.- Martha Patricia Zarza Delgado, rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), se reunió con la Asamblea Estudiantil de la Facultad de Ciencias; así como de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia; y de la Facultad de Gastronomía, en estos ejercicios se discutieron diversas solicitudes para mejorar las condiciones académicas, de infraestructura y de bienestar de la comunidad, asimismo verificó los avances en los acuerdos generados.

En la Facultad de Ciencias, las y los alumnos, docentes y personal administrativo, la rectora verificó que las actividades se realizan en normalidad tras el levantamiento del paro.

Durante la reunión, la asamblea entregó oficios en los que se solicitó el mantenimiento de las instalaciones; la mejora de la biblioteca y del mobiliario; la incorporación de una ambulancia al campus y la contratación de un especialista para el consultorio de atención psicológica. También se planteó la realización de campañas de salud y cursos básicos de primeros auxilios, así como la adquisición y mantenimiento de equipos, ampliar las rutas del Potrobús y renovar los laboratorios.

Además, se destacó la importancia de ofrecer capacitación para docentes y estudiantes, gestionar la contratación de profesoras y profesores de tiempo completo, diversificar las actividades de la Licenciatura en Matemáticas y fortalecer las prácticas de campo, incluyó la emisión de informes sobre el servicio de becas y el funcionamiento de las plataformas digitales.

Mientras tanto, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la rectora auriverde supervisó las distintas áreas de la facultad y entre las solicitudes recibidas de la asamblea están la rehabilitación del Hípico Universitario, el acondicionamiento de caminos internos y la adquisición de bicicletas, se propuso la instalación de bastones y cerco eléctrico, compra de un endoscopio destinado a los procesos de docencia en inseminación de ovinos.

También se priorizó la dotación de alimentos para el ganado, medicamentos, vacunas, hormonales, semillas, fertilizantes, papel sanitario, jabón, cubetas, escobas para servicio social y nitrógeno.

Asimismo, la rectora visitó el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en Salud Animal (CIESA), donde se identificó la necesidad de dar mantenimiento a sus instalaciones y equipamiento para un óptimo aprovechamiento.

Por su parte, la asamblea de Gastronomía “El Rosedal” entregó sus instalaciones. Ahí, la rectora informó que el semestre 2025-B iniciará este lunes 18 de agosto de forma presencial; además de reconocer el trabajo de los alumnos a quienes reafirmó el compromiso de seguir atendiendo sus necesidades.

Finalmente, la primera rectora de la UAEMéx reiteró que las mesas de diálogo seguirán llegando a todos los espacios educativos, ya que son una herramienta esencial para escuchar a la comunidad y dar respuesta a sus necesidades.