Inauguran Feria de Regreso a Clases en San Mateo Atenco

San Mateo Atenco, Méx.- Con la presencia de más de 200 personas, este jueves fue inaugurada la Feria de Regreso a Clases en San Mateo Atenco, esfuerzo realizado la Procuraduría Federal del Consumidor zona Metropolitana de Toluca y este municipio, pues desde hace varios años ha llevado a cabo esta actividad para ofertar precios bajos y descuentos a los padres de familia.

Esta feria está ubicada en la plaza principal, Benito Juárez, frente a palacio municipal, del 14 al 17 de agosto y en la que también habrá actividades culturales y artísticas para convertirla en una fiesta familiar y que puedan acudir personas de todas las edades.

En esta feria participan cerca de 50 proveedores que ofrecen descuentos de entre el 15 y el 50 por ciento en productos de papelería, mochilas, loncheras, uniformes, lentes, certificados médicos y por supuesto, zapatos.

La inauguración corrió a cargo de la licenciada Gabriela Limón García, Sub procuradora jurídica de la Procuraduría Federal del consumidor, así como de la maestra Ana Muñiz Neyra, presidenta municipal de San Mateo Atenco, acompañadas de la licenciada Gabriela Barrón Mijares, directora de la Oficina de Defensa del consumidor, zona metropolitana Toluca, así como el director de Comercio de gobierno del Estado de México, Hugo Enrique Gómez, así como las presidentas municipales de Otzolotepec, maestra Sinaí Guadalupe Lugo Vargas y de Mexicaltzingo, cirujana dentista Saray Benítez Espinoza.

Durante su participación, la representante de la Procuraduría Federal del Consumidor aseguró que este es un esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno para brindar a las familias mexicanas, acceso a productos escolares de calidad, a precios justos.

“Porque sabemos que el regreso a clases no es solo una etapa más en el calendario, es el inicio de nuevos sueños, de nuevas metas, de aprendizajes y desafíos para nuestras niñas, niños y adolescentes y como sociedad, debemos asegurarnos de que cuenten con las herramientas necesarias para comenzar este ciclo con entusiasmo, motivación y condiciones que permitan su pleno desarrollo”.

Asimismo estuvieron presentes Fernando Reyes Muñoz, presidente de la CANACO Toluca, Carlos Liñan Rivera, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares del Estado de México, Hugo Ávila, presidente de la Asociación de Papeleros del valle de Toluca y Mario Vázquez de la Torre, presidente de la Cruz Roja en Toluca y Metepec.

Además de la Feria que estará de manera presencial, se recordó que también existe una feria comercial organizada por Profeco, lo que significa que los proveedores pueden ofertar sus descuentos desde sus comercios o locales, mismos que participan con Profeco en este esfuerzo a favor de la economía familiar.