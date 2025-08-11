Para remo cierra con nueve medallas en Regata Henley en Canadá

Redacción

Redacción 11 agosto, 2025

11 agosto, 2025 Deportes

Deportes Canadá, Regata Henley

Canadá, Regata Henley 0 Comments

Canadá .- La selección mexicana de para remo, a cargo de la entrenadora Alejandra Menzi, cerró su participación con una cosecha de nueve preseas en la The 141st Royal Canadian Henley Regatta que se realizó en St. Catharines, Ontario, Canadá y a la que asistió con el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

El seleccionado paralímpico de París 2024, Miguel Ángel Nieto Carpio sumó dos preseas doradas, en la final varonil de PR2 1x, tras registrar un tiempo de 8:29.940 minutos y en la prueba de PR2 1x dash (a 500 metros), con una marca de 1:58.440 minutos.

“Somos de oro, somos mexicanos por fin pude poner a prueba todo el trabajo realizado y demostrarme a mí mismo de que estamos hechos, es el honor más grande darle dos medallas a mi México lindo y querido”, declaró Miguel Nieto, al finalizar sus competencias.

Por su parte, el seleccionado de los Juegos Paralímpicos Tokio 2020, Michel Muñoz Malagón, conquistó dos medallas de oro, en la final varonil de PR1 1x, al cronometrar 9:23.970 minutos y en PR1 1x dash, con un tiempo de 2:16.220 minutos.

“No es fácil, siempre se vuelve un desafío, pero sé que me ha costado llegar y mantenerme, me siento capaz de esto y más. Agradezco a la CONADE y a la Federación Mexicana de Remo, por confiar en mí”, destacó Michel Muñoz.

Liliana Gallo Flores ganó la insignia dorada en la final femenil de PR2 1x con un registro de 10:50.630 minutos y sumó la plata en PR2 1x dash, al cronometrar 2:39.710 minutos.

La dupla integrada por Ángeles Britani Gutiérrez Vieyra y Pablo Eduardo Ramírez Lemus cosechó dos preseas de plata en la final de PR3 2x mixto, con un tiempo de 8:21.080 minutos y en la prueba de PR3 2x dash mixto, con una marca de 1:57.810 minutos.

En la final de PR3 Mix 4+, México obtuvo la insignia de bronce tras cronometrar 8:06.670 minutos, con la embarcación integrada por: Claudia García Evangelista, Pablo Ramírez Lemus, Benjamín Román Barrios, y Ángeles Britani Gutiérrez, con Michel Muñoz como timonel.

Con estos resultados, la selección nacional regresará a México para continuar con su preparación rumbo al Campeonato Mundial de Remo 2025, que se realizará en Shanghái, China, del 21 al 28 de septiembre.