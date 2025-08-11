En septiembre se llevará a cabo la 10ª edición de la Carrera “Peludos a la Meta”

Toluca, Méx.– La cadena comercial Super Kompras se complace en invitar a todas las familias y a sus compañeros de cuatro patas a la décima edición de su icónica carrera “Corre con tu Mascota”, que este año lleva el emocionante lema “¡Peludos a la Meta!”. El esperado evento, que ya es una tradición en la comunidad, se llevará a cabo el próximo domingo 28 de septiembre de 2025.

La cita para los corredores y sus mascotas es a las 7:00 horas en la sucursal de Super Kompras La Asunción, desde donde se dará el disparo de salida. Pensando en todos los niveles de condición física, tanto de dueños como de mascotas, la carrera contará con dos categorías: una de 2.5 kilómetros, ideal para una caminata recreativa en familia, y otra de 5 kilómetros para los corredores más experimentados y sus enérgicos amigos.

Participar en esta fiesta deportiva es muy sencillo. Por cada $200 de compra en productos de las marcas participantes GANADOR®, GANADOR® PREMIUM y MININO®, los clientes adquirirán un pase para inscribirse en la carrera. El registro se debe completar a través del sitio web oficial de la cadena, https://www.google.com/search?q=superkompras.com.mx, donde deberán ingresar los datos de su ticket de compra.

Para garantizar una correcta organización, Super Kompras informa que en caso de que un solo ticket de compra exceda los $200 y se desee registrar a más de un corredor, los interesados deberán solicitar en su sucursal que se registren los participantes por separado.

“Estamos muy contentos de celebrar una década fomentando el deporte, la convivencia familiar y el cuidado responsable de las mascotas”, publicó Super Kompras en sus redes sociales. Se espera que, como cada año, cientos de “peludos” lleguen a la meta junto a sus familias en una jornada llena de alegría y actividad física.