Volcadura de camioneta en el Nevado de Toluca deja varios heridos

Zinacantepec, Méx.- Once personas, entre ellas seis menores de edad, resultaron lesionadas este domingo tras la volcadura de una camioneta de transporte turístico en las inmediaciones del Nevado de Toluca, cuando el grupo se dirigía hacia el cráter del Xinantécatl.

De acuerdo con reportes preliminares, el accidente ocurrió por la tarde sobre el camino al cráter, a tres kilómetros del paraje conocido como Las Antenas, en una zona de pendiente pronunciada. La unidad, una camioneta Ford adaptada para el traslado de pasajeros y operada por comuneros autorizados de la zona, perdió el control y volcó, provocando que varias personas quedaran tendidas en el terreno mientras otras permanecieron atrapadas en el vehículo.

Entre los lesionados, dos personas fueron reportadas en estado grave: Yosef, menor de 11 años y de nacionalidad asiática, con lesiones en la espalda y cabeza; y Paulina, de 18 años, originaria de Santa María Totoltepec, con traumatismo craneoencefálico. Ambos fueron trasladados al Hospital General “Dr. Nicolás San Juan” en Toluca.

Otros heridos graves, identificados como Zhe y Yuan, ambos de aproximadamente 40 años y de procedencia asiática, fueron llevados al Centro Médico “Adolfo López Mateos” con golpes en la cabeza y la espalda.

En el operativo de rescate participaron elementos de Protección Civil de Zinacantepec y Almoloya del Río, paramédicos del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM) y el Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos, que realizó traslados en helicóptero. Personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad estatal acordonó la zona para permitir las maniobras y el retiro de la camioneta, que quedó severamente dañada.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas del percance. El Nevado de Toluca es uno de los principales destinos turísticos del Estado de México, y el acceso a su cráter se realiza exclusivamente mediante transporte autorizado por las comunidades locales.