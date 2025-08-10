Aprehenden a probable implicada en homicidio de dos personas en Huehuetoca

Huehuetoca, Méx.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Berenice “N”, señalada como probable responsable del homicidio calificado de dos hombres en hechos ocurridos el 20 de agosto de 2024 en este municipio.

De acuerdo con la investigación, las víctimas, identificadas por sus iniciales O.R.B. y C.J.R.B., salieron de un domicilio en la colonia Santa María a bordo de un vehículo Ford en el que viajaban cinco personas más, entre ellas la ahora detenida. En el trayecto, los agresores habrían privado de la vida a O.R.B. mediante disparo de arma de fuego y a C.J.R.B. por traumatismo craneoencefálico severo.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a otro punto, donde fueron desmembrados. Según la indagatoria, Berenice “N” les roció una sustancia inflamable y les prendió fuego antes de huir del lugar.

La FGJEM solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra la implicada, quien fue capturada en la región de Tlalnepantla y trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social correspondiente. Un juez la vinculó a proceso por homicidio calificado, fijando un mes de plazo para el cierre de la investigación y decretando prisión preventiva como medida cautelar.

La autoridad recordó que a la detenida se le debe considerar inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.