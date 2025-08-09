Esto debes saber de los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Ciudad de México.- Después de una primera ronda llena de emoción y sorpresas, la Leagues Cup 2025 entra a su etapa de Cuartos de Final con ocho equipos listos para pelear por el título. Cuatro conjuntos de la Liga MX y cuatro de la MLS buscarán avanzar en la eliminatoria que se disputará el martes 19 y miércoles 20 de agosto.

Los clasificados de la MLS son Seattle Sounders, Inter Miami, LA Galaxy y Orlando City; mientras que el Toluca, Pachuca, Tigres y Puebla, representan a la Liga MX.

Uno de los encuentros más esperados es el choque entre Tigres e Inter Miami, que reunirá a grandes figuras como Lionel Messi y Ángel Correa. Tigres logró pasar tras una destacada actuación contra Houston Dynamo y San Diego FC, aunque cayó frente a LAFC en su último partido. Inter Miami, en busca de convertirse en el club más ganador de la historia del torneo, llega con confianza tras superar a Atlas, Necaxa y Pumas.

En otro duelo, Puebla buscará dar la sorpresa ante Seattle Sounders. La Franja sorprendió con victorias ante New York City FC y Montreal, mientras que Seattle mantiene un récord perfecto tras imponerse con goleadas contundentes, incluida una aplastante victoria 7-0 sobre Cruz Azul.

Por su parte, el Pachuca se enfrentará al vigente campeón de la MLS, LA Galaxy. Los Tuzos han mostrado buen ritmo y aprovecharon su triunfo sobre Houston Dynamo para asegurar su lugar en esta fase. LA Galaxy, pese a algunas derrotas en tanda de penales, arrancó el torneo con una contundente goleada 5-2.

Finalmente, el Toluca, líder de la Liga MX, chocará con Orlando City. Los mexiquenses se mantienen sólidos tras vencer a Columbus Crew, Montreal y New York City FC, mientras que Orlando City remontó tras un inicio irregular para asegurar su pase.

Con partidos que prometen intensidad y calidad, la Leagues Cup 2025 vive una etapa decisiva rumbo a la gloria y a un lugar en la Concachampions 2026. Podrán los Diablos ser campeones de esta justa internacional o los equipos de la MLS alzarán la mano de nueva cuenta.