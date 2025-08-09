Estadio BBVA tendrá partido de repechaje para el Mundial 2026

Monterrey, Nuevo León.- Este jueves, el gobernador Samuel García anunció que el Estadio BBVA, casa del Monterrey en la Liga MX, albergará un partido adicional de la Copa Mundial de la FIFA 2026: un encuentro de repechaje, que se sumará a los cuatro compromisos que ya tenía confirmados.

Con esta adhesión, el inmueble regiomontano será escenario de cinco duelos oficiales: tres de la fase de grupos, uno de eliminación directa y el repechaje. Este último enfrentará a selecciones que buscan un boleto de último minuto para la fase final del torneo, involucrando a combinados de Conmebol, Asia, África, Oceanía y dos representantes de CONCACAF.

“Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del Mundial. Cinco partidos oficiales en la mejor sede. Ponte nuevo, ponte Mundial”, publicó García en la red social X, donde su mensaje ya supera las 120 mil visualizaciones.

El formato de repechaje, instaurado por la FIFA desde Qatar 2022, contempla que las cuatro selecciones con peor ranking disputen semifinales, mientras que las dos mejores clasificadas esperarán para medirse a las ganadoras en busca de los últimos dos boletos mundialistas.

En México, el Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio. El Estadio Azteca, en la Ciudad de México, albergará el juego inaugural y en total recibirá cinco partidos (tres de fase de grupos y dos de eliminación directa). El Estadio BBVA contará con sus ya mencionados cinco encuentros, y Guadalajara será sede de cuatro juegos de fase de grupos.

La incorporación del repechaje en Monterrey refuerza la relevancia internacional de Nuevo León como anfitrión del evento, y se espera que el duelo tenga una atmósfera cargada de tensión y emoción, al tratarse de la última oportunidad para varias selecciones de acceder al torneo.