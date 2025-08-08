Plantean construir Centros de Cuidado Infantil en la Zona Oriente del EdoMéx

Toluca, Méx.– La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, anunció que, como parte del Plan Integral para la Zona Oriente de la entidad, se construirán Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en los 10 municipios que integran dicha región, con el respaldo del Gobierno Federal.

Durante un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal destacó que esta iniciativa responde a una necesidad urgente de las jefas de familia mexiquenses, quienes contarán con espacios seguros donde sus hijos puedan realizar actividades educativas y recreativas mientras ellas trabajan o estudian.

“Las jefas de familia de la Zona Oriente tendrán siempre nuestro apoyo y el de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien hoy en la #MañaneraDelPueblo reafirmó que se construirá un CECI en cada uno de los 10 municipios que forman parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México”, escribió Gómez Álvarez.

El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina “La Mañanera del Pueblo”, en la que presentó el proyecto como parte de un programa integral que busca revertir el rezago histórico en servicios y desarrollo que enfrenta esta región, donde habitan aproximadamente 10 millones de personas.

La gobernadora mexiquense subrayó que el trabajo coordinado con el Gobierno de México se está llevando a cabo de forma transversal, abarcando áreas clave como movilidad, seguridad, vivienda, servicios públicos, salud y educación. El objetivo —afirmó— es ofrecer a las familias una mejor calidad de vida y garantizar a niñas y niños un entorno digno, seguro y con oportunidades de desarrollo.