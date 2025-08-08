Pide diputado en Congreso justicia por el rapto y homicidio del niño Fernandito

Toluca, Méx.- En sesión extraordinaria, el diputado Octavio Martínez Vargas solicitó un minuto de silencio en memoria de Fernando, un niño de cinco años que perdió la vida tras ser víctima de presuntos criminales en la colonia Ejidal El Pino en el municipio de La Paz.

Y además pidió que se haga justicia por el rapto y homicidio del menor, pues dijo que, si se hubiera actuado con oportunidad, la tragedia pudo haberse evitado, tras cuestionar la falta de acciones por parte de autoridades.

Martínez Vargas recordó que lo que inició como una deuda de apenas mil pesos se convirtió en un crimen atroz que ha sido noticia nacional e internacional.

De acuerdo con la información oficial, el menor fue retenido y presuntamente asesinado por personas cercanas a la familia, tras un adeudo de mil pesos que su madre no pudo liquidar.

El llamado a la justicia del legislador fue respaldado por diputadas y diputados de todas las fuerzas políticas, quienes se solidarizaron con la familia de la víctima y exigieron a las autoridades esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

El cuerpo del pequeño fue hallado al interior de una vecindad, un caso que ha conmocionado a la opinión pública nacional y que, según Martínez Vargas, refleja la urgente necesidad de fortalecer las acciones de prevención, atención y respuesta ante denuncias que involucran a menores de edad.