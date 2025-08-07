Naucalpan lidera iniciativa de estímulos fiscales para apertura de nuevos negocios

Naucalpan, Méx.- Naucalpan se convierte en el primer municipio en ofrecer estímulos fiscales a empresarios, que inicien operaciones, hasta del 100 por ciento del pago del impuesto predial, anunció el alcalde Isaac Montoya Márquez.

Está medida dijo, permitirá recuperar a Naucalpan, su posición como “La Joya de la Corona” del Estado de México.

Isaac Montoya Márquez acompañado por la secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González, y el director de Desarrollo Económico local, Miguel Ángel Becerril, presentó el programa que busca incentivar la inversión y consolidar el crecimiento económico de la región.

Dijo que, Naucalpan representa el 17 por ciento del Producto Interno Bruto del Estado de México y alberga más de 8 mil 400 unidades económicas.

En tanto la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México, Laura González, aseguró que este municipio “continúa atrayendo empresas de alto valor agregado en sectores como farmacéutico, alimentario y comercial, lo que lo convierte en una zona estratégica para el desarrollo económico”.

“La apertura del presidente municipal y su equipo en temas de inversión es total, y Naucalpan sigue siendo visto como una región con gran potencial”, afirmó la funcionaria estatal.

La Secretaria, destacó que más de 35 municipios se sumarán a este esfuerzo conjunto para ofrecer incentivos fiscales que promuevan proyectos de inversión a largo plazo y que, “Naucalpan es uno de los municipios que lidera esta iniciativa, garantizando condiciones favorables para nuevos negocios”.

El alcalde Isaac Montoya informó que el Cabildo aprobó por unanimidad, el pasado 18 de julio, el acuerdo económico número 115, que autoriza bonificaciones de hasta el 100 por ciento en el impuesto predial, conforme a las modificaciones del artículo 11 de la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de México.

Los propietarios de inmuebles que acrediten el inicio de operaciones, podrán acceder a este beneficio fiscal. Los requisitos incluyen: Documento que acredite la propiedad; Constancia de Situación Fiscal; Alta ante el IMSS para comprobar inicio de operaciones y generación de empleo; Dictamen de inicio de operaciones emitido por el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, SARE. El estímulo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025.

Además de los incentivos fiscales, el gobierno municipal anunció obras de infraestructura en avenidas clave como Protón, Olmeca y Morelos, en la zona industrial.

También se contempla la recuperación de calles en Alce Blanco, como Rancho Atenco, en colaboración con el Grupo Comarca.

En materia de seguridad, se han entregado nuevas patrullas para reforzar la vigilancia en zonas industriales y comerciales, lo que ha contribuido a una reducción del 26.5% en el robo de vehículos y en los índices de homicidio.

Montoya Márquez, adelantó que se implementarán más proyectos para fortalecer la seguridad pública.