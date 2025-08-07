Avanza IMSS-Bienestar en el EdoMéx: Delfina Gómez se reúne con Claudia Sheinbaum

Ciudad de México.- En el marco del fortalecimiento del sistema de salud pública en México, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y con sus homólogos estatales que participan en el programa IMSS-Bienestar.

Durante el encuentro, se revisaron los avances en infraestructura hospitalaria y abasto de medicamentos del esquema IMSS-Bienestar, el cual brinda atención médica gratuita a más de nueve millones de personas sin seguridad social en territorio mexiquense.

La presidenta Sheinbaum Pardo compartió en sus redes sociales detalles sobre la reunión y reiteró el compromiso del gobierno federal con el acceso universal a la salud. “Analizamos con gobernadoras y gobernadores los avances de IMSS-Bienestar; la transformación avanza con salud universal, gratuita y de calidad”, escribió.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez subrayó la relevancia de este programa en su entidad. “Nos reunimos con nuestra querida Presidenta y con Gobernadoras y Gobernadores para seguir fortaleciendo el programa IMSS-Bienestar. Para los Gobiernos de la Transformación, ¡la salud es un derecho, no un privilegio!”, expresó en sus plataformas digitales.

Entre los avances presentados destaca la rehabilitación del Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec, con una inversión superior a los 4.8 millones de pesos; la construcción del Hospital General de Zona en Chimalhuacán; y la recuperación del Hospital Valle Ceylán en Tlalnepantla, que contará con 241 camas, 26 consultorios y atención en 20 especialidades, con una inversión de 1.7 millones de pesos.

En cuanto al abasto de medicamentos, Gómez Álvarez destacó la coordinación entre las instituciones del sector salud —IMSS, IMSS-Bienestar, ISSEMYM e ISSSTE— para atender las necesidades de la población sin seguridad social.

El secretario general de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, también celebró el respaldo del Gobierno de México en este esfuerzo conjunto. “¡El apoyo se nota! Nuestra Gobernadora trabaja en equipo con la Presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el acceso universal a los servicios de salud”, señaló.

El programa IMSS-Bienestar continúa consolidándose como una estrategia clave del Gobierno de México para garantizar el derecho a la salud, especialmente en comunidades con mayores carencias.