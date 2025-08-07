Inversión de 583 mdp para programa anual de obras para Toluca

Foto: Jaime Arriaga

Toluca, Méx.- El Presidente Municipal de Toluca, Ricardo Moreno, presentó una estrategia que transformará la ciudad con una inversión histórica de más de 583 millones de pesos con el gran programa anual de obras para el segundo semestre de 2025, que contiene 78 obras.

En conferencia de prensa “La Toluqueña”, dijo dicha inversión impulsará la movilidad, recuperar espacios públicos, fortalecen la red hidráulica y acercar energía limpia a las familias, a fin de atender el grave deterioro con el que se recibió la infraestructura urbana.

Se dio a conocer que, en enero se recibieron en mal estado cerca del 60% de calles y vialidades, es decir 2 mil 55 km de superficie de rodamiento de los 3 mil 574 km de vialidad, derivado de años de abandono y descuido, por lo que se trabaja para recuperar la movilidad, seguridad y conectividad de la población, y se espera atender 110 km este año.

Además de que cerca de 17 mil baches han sido reparados hasta el momento, y se ha realizado la pavimentación de algunas principales avenidas, lo cual también ha sido posible gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno.

La estrategia utiliza recursos propios y esquemas de fondeo mixtos como el FAISMUN y PROAGUA, razón por la que se fortalecen los programas pues la mayoría de los recursos federales se liberan en el segundo semestre del año, aunado a que las obras ya fueron aprobadas por el Cabildo de Toluca.

Mientras que, el director general de Obras Públicas, Maximino Bueno, dio a conocer que entre las obras de infraestructura vial destaca la modernización de calles para mejorar la movilidad y conectividad, bacheo intenso, pavimentación con concreto ecológico y con carpeta asfáltica, construcción de pasos peatonales inteligentes.

Se construirán senderos seguros con rutas iluminadas, accesibles y vigiladas para fortalecer la tranquilidad de mujeres, niñas y niños; se rehabilitará el Parque Cuauhtémoc Alameda; se llevará a cabo el encofrado del canal a cielo abierto para aguas pluviales en San Mateo Otzacatipan y se recuperarán espacios públicos con perspectiva de género. Dichas acciones serán para las 48 delegaciones de Toluca.

Como parte del _Plan Hídrico Toluca 2025-2050_, se mejorará la infraestructura para las generaciones presentes y futuras, con la rehabilitación y construcción de pozos profundos.