Enriquecen propuesta de ley de derechos de la comunidad LGBTTTIQNB+

Redacción

Redacción 7 agosto, 2025

7 agosto, 2025 Municipios

Municipios Derechos, EdoMéx, Ley

Derechos, EdoMéx, Ley 0 Comments

Atlacomulco, Méx.- Al subrayar la urgencia de que el marco jurídico reconozca, proteja y garantice el bienestar integral de todas las personas que forman parte de la diversidad sexo-genérica, le diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández (morena) destacó la importancia de realizar foros ciudadanos para enriquecer su propuesta de Ley para el Reconocimiento y Atención de las Poblaciones LGBTTTIQNB+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer, Asexual, No Binario, Bisexual y Más).

Durante el cuarto foro ciudadano —realizado en la Universidad Politécnica de Atlacomulco—, Navarro Hernández recordó que presentó la iniciativa el 9 de mayo ante el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense, y actualmente se encuentra en análisis por las comisiones legislativas.

Señaló que estos ejercicios de parlamento abierto han permitido fortalecer la propuesta, con el objetivo de garantizar y proteger los derechos humanos de este sector poblacional, promoviendo su inclusión y bienestar en todos los ámbitos.

La iniciativa contempla disposiciones generales para la atención integral de las personas que conforman la diversidad sexo-genérica en el Estado de México, y propone una perspectiva de transversalidad en materia de derechos civiles y ciudadanos. Además, establece obligaciones para las autoridades estatales a fin de asegurar el acceso a una vida libre de violencia y discriminación.

En compañía de la legisladora Alejandra Figueroa Adame (PVEM) y de Crescencio Reyes, rector de la universidad, le diputade explicó que la ley garantizará el acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, el trabajo y la participación política. Asimismo, promoverá la coordinación entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los municipios y los organismos constitucionales autónomos, para asegurar el ejercicio pleno de estos derechos de forma progresiva.

Finalmente le diputade, quien preside de la Comisión Legislativa para la Defensa de Derechos de las Poblaciones LGBTTTIQ+ (Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti, Intersexual, Queer y Más) del Congreso local, reiteró que la Cuarta Transformación “se escribe con colores”, y que está comprometida con la defensa de la dignidad de todas las personas.

Por ello, afirmó que continuará impulsando propuestas legislativas junto con el pueblo y las instituciones, respaldando un gobierno humanista que pone en el centro la dignidad y el respeto.

Cabe destacar que le diputade tiene previsto realizar un total de siete foros para socializar su propuesta de ley. Dos de ellos se contemplan en Tenancingo y Toluca, y otro en un municipio aún por definir. Las fechas están por confirmarse