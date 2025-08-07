Convocatoria a Premio Municipal de la Juventud de Huixquilucan recibirá propuestas hasta el 15 de agosto

Huixquilucan Méx.- El gobierno de Huixquilucan abrió la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2025 la cual recibirá propuestas hasta 15 de agosto, para jóvenes de Huixquilucan de entre 12 y 29 años, que destaquen en los rubros académico, científico, artístico, deportivo o por su labor social.

Luego de que el Ayuntamiento de Huixquilucan aprobara, por unanimidad de votos, la publicación de la convocatoria para invitar a los candidatos a ser acreedores a este reconocimiento, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, reiteró el llamado a los jóvenes de la demarcación que, por su dedicación y esfuerzo, contribuyen al desarrollo del municipio, para que se inscriban en alguna de las categorías establecidas, pues tienen hasta el próximo viernes 15 de agosto para hacerlo.

“Como cada año, estamos convocando a los jóvenes de Huixquilucan para que participen en el Premio Municipal de la Juventud, porque sabemos que su talento, ímpetu y dedicación debe ser reconocido. Los interesados en formar parte de esta convocatoria todavía tienen oportunidad de participar, ya que el registro se cierra el próximo 15 de agosto”, señaló la alcaldesa.

La participación de este certamen será en tres modalidades, las cuales se establecen de acuerdo con el rango de edad, que van de entre 12 y 17 años, entre 18 y 24 años, y entre 25 y 29 años, y en las categorías Mérito y Aportación Académica y Científica; Fortalecimiento Artístico y Deportivo; así como Acción y Labor Social.

El registro de candidatos estará vigente hasta el próximo viernes 15 de agosto y será presencial en las instalaciones de la Dirección General de la Juventud de Huixquilucan, ubicadas en calle Luis Pasteur, sin número, en el Barrio de San Juan Bautista, en un horario de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas; y viernes, de 9:00 a 15:00 horas.

Para ello, deberán presentar una carta dirigida al Comité Evaluador del Premio Municipal de la Juventud, donde destaquen las acciones o méritos que motiven su postulación; copias legibles del acta de nacimiento y de la credencial de elector o identificación oficial vigente con fotografía; CURP de la o el participante y copia de identificación oficial vigente con fotografía del padre, madre o tutor (únicamente para el caso de los menores de edad); comprobante de domicilio; síntesis curricular y evidencias fotográficas o documentales que acrediten y validen los logros que la o el candidato considere que puedan sustentar su trayectoria y postulación.

El “Premio Municipal de la Juventud 2025” tendrá nueve ganadores; es decir, tres participantes de cada categoría y cada una de éstas tendrá un premiado por cada modalidad. Los criterios a evaluar en los candidatos que se postulen, serán trayectoria, impacto y carácter inspirador; la entrega del galardón se realizará en una ceremonia conmemorativa con sede, fecha y horario por definir.