Amecameca es ejemplo de gobierno en toda la Región de los Volcanes: Topete

Por: Ricardo Espejel Arellano

Amecameca, Méx.- La alcaldesa Dra. Ivette Topete García, encabezó el banderazo de inicio de dos obras de pavimentación con concreto asfáltico en las calles Libertad y Victoria, consolidando así su compromiso inquebrantable de transformar el municipio.

Con la convicción de que el progreso no espera, la alcaldesa afirmó: “Para el progreso de Amecameca no se escatiman recursos y nuestro gobierno sigue siendo ejemplo de acciones y progreso en toda la región se los volcanes”, añadió.

Dijo que la obra en la calle Libertad se desarrolla a lo largo de 140 metros lineales y abarca una superficie de mil 107 metros cuadrados, contempla la construcción de bocacalles con concreto hidráulico de fraguado rápido, además de la indispensable rehabilitación de guarniciones y banquetas, elementos cruciales para la seguridad peatonal y la imagen urbana.

“Paralelamente ponemos en marcha la segunda obra en la calle Victoria, en el tramo comprendido entre la calle 20 de Noviembre y la calle Juárez. Esta obra cubrirá una longitud de 345 metros lineales y una superficie de dos mil 555 metros cuadrados, impactando positivamente a una de las zonas más transitadas de nuestra localidad”, añadió.

“Amigas y amigos, hoy no solo dimos el banderazo inicial, seguimos construyendo el Amecameca que todos merecemos, con estas acciones nuestro gobierno reafirma su dedicación incondicional para proporcionar vialidades seguras, dignas y funcionales”, concluyó.