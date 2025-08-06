Reconoce Toluca a atletas destacados en Bádminton, Natación y Muay Thai

Toluca, Méx.- El gobierno de Toluca reconoce, promueve e impulsa los éxitos deportivos de niñas, niños y jóvenes toluqueños que todos los días se esfuerzan por poner en alto el nombre del municipio en disciplinas como Muay Thai, Bádminton y Natación, tanto a nivel nacional como internacional.

Una de las cosas que más nos llena de orgullo es poder mostrar lo mejor de nuestra gente, expresó el Presidente Municipal Ricardo Moreno al presentar a jóvenes atletas que, con esfuerzo, disciplina y pasión, han demostrado que en Toluca hay talento, valores y hay futuro, recalcó el alcalde.

En la conferencia de prensa La Toluqueña se destacó el talento del joven equipo de Bádminton, que representa a Toluca y al Estado de México en esta disciplina en juegos escolares y olimpiadas nacionales, entre los que destacan Erick Trujillo, campeón nacional de Bádminton, quien se encuentra en proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Acompañado de niñas y niños deportistas con edades que van desde los 4 hasta los 18 años, quienes ya han obtenido medallas en competencias estatales y nacionales, Erick agradeció al gobierno municipal por facilitar espacios de entrenamiento en San Cristóbal Huichochitlán, lo que les ha permitido seguir soñando y cumplir sus metas deportivas.

En natación, la destacada atleta Alexa Yadira Zendejas agradeció al Gobierno municipal el impulso al deporte como un pilar en la formación de los jóvenes toluqueños, a la vez que compartió su experiencia en competencias de aguas abiertas, donde recientemente obtuvo el primer lugar en su categoría durante el Aqua Race Huatulco 2025, la sirena toluqueña relató cómo la natación la ha formado como persona, dándole disciplina, constancia y fortaleza mental.

Finalmente, en la disciplina de Muay Thai, se reconoció a Raúl Barrera, campeón mundial 2025 en Tailandia en la categoría de 71 kg, así como a Abiram Bello, campeón de la promotora Warriors Thai Productions y Fernando Cruz, quien ha destacado tanto como peleador y entrenador.

De forma especial, se destacó a la artemarcialista Zyanya Sandoval, de solo 14 años, quien obtuvo el cinturón Clase B en la tercera edición del torneo Bezelao Muay Thai realizado en Oaxaca.

Finalmente, Berenice Castro Plaza, directora de General de Educación, Cultura y Turismo de Toluca (IMCIFIDET), informó sobre el éxito de la ampliación de la Ruta Recreativa, que el pasado domingo congregó en casi 10 kilómetros, a más de mil 800 personas, iniciativa que seguirá realizándose el primer domingo de cada mes como parte del compromiso de recuperar los espacios públicos para el bienestar y la sana convivencia de las familias toluqueñas.