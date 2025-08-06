México Sub-15 sigue con paso perfecto en el Premundial de CONCACAF

San José, Costa Rica.- La Selección Nacional de México Sub-15 continúa con su paso firme en el Campeonato Sub-15 de CONCACAF, luego de imponerse 2-0 a su similar de Honduras en su tercer compromiso del torneo que se celebra en Costa Rica.

El equipo dirigido por Yasser Corona ha demostrado solidez, equilibrio y talento en sus presentaciones, y ante los catrachos no fue la excepción. El marcador se abrió al minuto 30 gracias a una anotación de Ruffin, quien aprovechó una descolgada por la banda izquierda para definir con categoría. Ya en la segunda mitad, al minuto 53, Kimbrough amplió la ventaja con un disparo raso desde fuera del área que dejó sin oportunidad al guardameta rival.

Con este resultado, el Tricolor juvenil llegó a 9 puntos en la fase de grupos, producto de tres victorias consecutivas, lo que lo coloca como líder indiscutible de su sector y con grandes posibilidades de avanzar como uno de los favoritos a la fase final. Además, el conjunto mexicano mantiene su arco invicto, lo que refleja el buen trabajo defensivo que ha acompañado su propuesta ofensiva.

El siguiente reto será este jueves, cuando México enfrente a Panamá en el cierre de la fase de grupos. El objetivo está claro: terminar la primera ronda con paso perfecto y sin recibir gol.

Este torneo representa una vitrina importante para las jóvenes promesas del balompié nacional, quienes buscan consolidarse en el proceso formativo rumbo a futuras convocatorias con selecciones mayores. Bajo el mando de Corona, el equipo ha mostrado una identidad ofensiva clara y una mentalidad ganadora que ilusiona a la afición mexicana.