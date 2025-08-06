Monreal llama a fortalecer política ambiental de México

Ciudad de México.– El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que México debe reforzar sus políticas de protección al medio ambiente, frente al posible debilitamiento de los compromisos climáticos de Estados Unidos, tras un giro en su política ambiental bajo el gobierno del presidente Donald Trump.

En una reflexión compartida en su cuenta oficial de X (antes Twitter), titulada “Estados Unidos repliega su política climática: desafíos para México”, el legislador zacatecano subrayó que el cambio climático “no espera” y representa uno de los mayores desafíos del siglo, con impactos crecientes en fenómenos naturales extremos, la producción de alimentos y olas de calor cada vez más intensas.

“México debe mantener firmes sus políticas de protección al medio ambiente. Es momento de reafirmar el compromiso con un futuro sostenible”, escribió Monreal, al tiempo que compartió un artículo de análisis sobre el tema.

El también coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro recordó que, a finales de junio, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) propuso revocar el “Endangerment Finding”, un dictamen legal y técnico vigente desde 2009, que sustenta la regulación de gases de efecto invernadero en ese país.

Aunque esta propuesta aún debe pasar por un proceso de consulta pública y revisión legal, Monreal Ávila alertó que se trata de una señal clara del retroceso en la política ambiental estadounidense, lo cual podría tener consecuencias en toda la región.

Frente a este contexto, el diputado insistió en que México debe asumir un rol de liderazgo climático en América Latina, reforzar su institucionalidad ambiental, garantizar la participación ciudadana y evitar que las normas se debiliten por presiones comerciales u otros intereses.

“Es momento de actuar con responsabilidad. La sostenibilidad no puede ser sacrificada en aras de intereses económicos a corto plazo”, concluyó.