Adán Augusto se defiende de acusaciones de vínculos con crimen organizado

Ciudad de México.– En medio de un debate tenso y lleno de señalamientos, el coordinador de Morena en la Comisión Permanente, Adán Augusto López Hernández, rechazó categóricamente las acusaciones de la oposición que lo vinculan con el narcotráfico y aseguró que está dispuesto a comparecer ante cualquier autoridad judicial que lo requiera.

“No me asusta, no me voy a escudar en el fuero”, sostuvo desde la tribuna, donde se enfrascó en un intercambio directo con legisladores del PAN, PRI y otros partidos de oposición.

El tabasqueño calificó los señalamientos como calumnias sin sustento, y recurrió a una frase del expresidente López Obrador: “Cuando la calumnia no mancha, tizna”, para responder: “Todas sus tiznaderas me tienen sin cuidado”.

El debate se desató luego de que, tras tres semanas de retraso, se aceptó discutir el tema propuesto por la senadora panista Lilly Téllez, quien exigió su renuncia como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) e incluso afirmó: “Usted debería salir esposado de este recinto”.

En respuesta, López Hernández rechazó las acusaciones que lo responsabilizan del nombramiento de Hernán Bermúdez Requena como secretario de Seguridad en Tabasco, señalando que asumió el cargo en diciembre de 2019, cuando él ya enfrentaba una crisis de seguridad en el estado, y que nunca hubo indicios que lo vincularan con actividades ilícitas.

“Sería absurdo que un servidor público que ha sido gobernador y secretario de Gobernación eludiera su responsabilidad política o jurídica”, afirmó, y agregó que durante su administración se logró una reducción de la violencia en Tabasco.

El morenista también se confrontó con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien lo llamó “narcopolítico” y se dijo perseguido político. López Hernández reviró: “No somos iguales, lo suyo es el lodazal, el estercolero”, y cuestionó si el priista estaría dispuesto a presentarse ante la Fiscalía de Campeche para responder por los señalamientos que pesan sobre él, lo que Alito evadió responder.

El debate subió de tono cuando el diputado Ramírez Cuéllar advirtió que votará por el desafuero de Moreno Cárdenas para que enfrente a la justicia. En tanto, legisladores de Morena cerraron filas con López Hernández. Leonel Godoy recalcó que no existe denuncia alguna en su contra, mientras que el senador Gerardo Fernández Noroña arremetió contra la oposición, llamándolos “pandilla de farsantes” y acusándolos de carecer de autoridad moral.

La sesión transcurrió entre gritos, descalificaciones en el Congreso.