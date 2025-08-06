México no respalda la pena de muerte: Sheinbaum

Ciudad de México.– La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó este miércoles que, México se opone categóricamente a la pena de muerte, independientemente del delito que hayan cometido los imputados. Así lo expresó durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, luego de que la Fiscalía de Estados Unidos anunció que desistirá de solicitar la pena capital para los capos mexicanos Ismael “El Mayo” Zambada, Vicente Carrillo Fuentes alias “El Viceroy” y Rafael Caro Quintero.

“Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito. No es algo con lo que coincidimos”, declaró Sheinbaum. Subrayó que esta postura no responde a razones personales, sino que es parte de la política del Estado mexicano: “En cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte, es parte de la política mexicana, no es un asunto personal”.

La mandataria explicó que, en cumplimiento de los tratados internacionales, México exige reciprocidad en materia legal al autorizar la extradición de presuntos delincuentes, lo que incluye el compromiso de que no se les aplique la pena capital. “En el caso de otras formas de deportación y demás, lo que busca México es que haya esta reciprocidad con nuestras leyes”, precisó.

Vicente Carrillo Fuentes y Rafael Caro Quintero fueron trasladados a Estados Unidos en febrero de este año fuera de un proceso formal de extradición, bajo el argumento de que su envío respondía a cuestiones de seguridad nacional, de acuerdo con autoridades mexicanas.

Por otro lado, Ismael Zambada fue presuntamente secuestrado por Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de “Los Chapitos”, célula del Cártel de Sinaloa, y ambos se entregaron a las autoridades estadounidenses en julio de 2024.

Cuestionada sobre la posibilidad de que los tres capos estén negociando un acuerdo con el gobierno estadounidense, Sheinbaum afirmó que no existe información al respecto. “No tenemos ninguna información que lleve a un tipo de acuerdo. Pero además, son decisiones del gobierno de Estados Unidos”, concluyó.ee