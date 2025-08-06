Ejecutan a mujer en puesto de periódicos en Cuautitlán Izcalli

Cuautitlán Izcalli, Méx.- Una mujer que atendía un puesto de periódicos fue asesinada a balazos la mañana de este miércoles, sobre la lateral de la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 40, en la colonia Valle de la Hacienda.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima recibió al menos siete impactos de arma de fuego mientras se encontraba en su lugar de trabajo. Testigos indicaron que los agresores, presuntamente a bordo de una motocicleta, huyeron del sitio con rumbo desconocido tras perpetrar el ataque.

Elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios; sin embargo, al llegar confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada y permanece en calidad de desconocida.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la policía municipal, así como por integrantes de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Las autoridades ya iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.