Ciclistas poblanos recorrieron calles para exigir justicia tras asesinato de Cuitláhuac Muñoz

Desde Puebla

Ciclistas poblanos recorrieron las calles de la capital, para exigir justicia por el asesinato de Cuitláhuac Muñoz, hombre de 63 años, durante la madrugada del jueves en la colonia Loma Linda.

Al grito de “No permitiremos que sea una carpeta más archivada”, se llevó a cabo una movilización que inició en el Zócalo, para posteriormente llegar a la Fiscalía General del Estado (FGE) y concluir en Loma Linda, donde instalaron una bicicleta blanca como homenaje al ciclista y como llamado, para que el caso no quede impune.

Para los manifestantes, Cuitláhuac no era solo un ciclista: Una vida que no debió ser arrebatada, una persona con metas y sueños que dejó un vacío como amigo, hermano y padre, por ello, alzaron la voz y exigieron justicia.