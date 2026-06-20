Estrategias de seguridad en Naucalpan permiten que baje el robo de auto asegurado

Naucalpan, Méx.- ⁠Con base en cifras de OCRA, en 2024 Naucalpan ocupó el cuarto lugar nacional con 686 unidades robadas y en 2026 se fue a la décima posición, informó el alcalde Isaac Montoya Márquez.

Dijo que estas estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno de Naucalpan continúan generando resultados positivos. De acuerdo con cifras de la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados, organismo de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, AMIS, Naucalpan registra una importante disminución del 54 por ciento en el robo de vehículos asegurados durante 2026.

Estos resultados han permitido que Naucalpan avance significativamente en el ranking nacional de municipios y alcaldías con mayor incidencia de robo de vehículos asegurados. Mientras que en 2024 ocupó el cuarto lugar nacional con 686 unidades robadas y en 2025 el quinto lugar con 622 casos, para 2026 descendió hasta la décima posición, reflejando una tendencia sostenida a la baja, dijo.

En el acumulado de enero a mayo de 2026, el municipio contabilizó 284 vehículos robados, lo que representa una reducción del 54 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se registraron 622 casos.

El histórico de OCRA muestra que la incidencia delictiva en este rubro ha disminuido de manera considerable, al pasar de 593 vehículos robados en el periodo enero-mayo de 2022 a 284 en el mismo lapso de 2026, lo que equivale actualmente a un promedio de 1.9 vehículos robados por día, concluyó.