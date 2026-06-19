México da un golpe de autoridad y se adueña del Grupo A

Guadalajara, Jalisco.- La Selección Mexicana confirmó su buen momento en la Copa del Mundo 2026 al imponerse por la mínima diferencia de 1-0 sobre Corea del Sur en el Estadio Guadalajara, resultado que le permitió quedarse con el liderato del Grupo A a falta de una jornada para concluir la fase de grupos.

Ante una gran entrada y un ambiente completamente mundialista, el Tricolor saltó al terreno de juego con la obligación de sumar una victoria que le permitiera encaminar su clasificación a la siguiente ronda. Desde los primeros minutos mostró iniciativa, controlando la posesión del balón y buscando generar peligro en el área rival.

Sin embargo, el conjunto asiático se plantó con orden en el terreno de juego y logró neutralizar gran parte de los intentos mexicanos durante la primera mitad. Corea apostó por la velocidad de sus atacantes y logró generar algunas aproximaciones que mantuvieron atento al cuadro defensivo nacional.

La diferencia llegó apenas iniciado el segundo tiempo. Al minuto 50, Luis Romo apareció oportunamente dentro del área para aprovechar un rechace del guardameta coreano y definir con precisión para marcar el único gol del encuentro. La anotación desató la euforia de los aficionados y le dio tranquilidad al equipo dirigido por Javier Aguirre.

Lejos de conformarse, Corea adelantó líneas en busca de la igualada, obligando a México a emplearse a fondo en labores defensivas. En ese tramo del partido brilló la figura de Raúl “Tala” Rangel, quien respondió con seguridad cada vez que fue exigido y se convirtió en uno de los hombres más importantes de la noche.

Con el silbatazo final, México celebró una victoria que lo coloca como líder absoluto del Grupo A y lo deja en una posición favorable rumbo a la siguiente fase del torneo. Ahora, el Tricolor buscará cerrar con paso perfecto cuando enfrente a Chequia el próximo 24 de junio en el Estadio Ciudad de México, mientras que Corea se jugará sus últimas posibilidades ante Sudáfrica.