Empates y sorpresas marcan la actividad de los grupos G y H en el Mundial 2026

Dioney Hernández

Dioney Hernández 15 junio, 2026

15 junio, 2026 Deportes

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Por: Dioney Hernández

Inglewood, California.- La Copa Mundial de Futbol 2026 continuó con una jornada llena de sorpresas en los grupos G y H, donde ninguno de los favoritos logró quedarse con la victoria. España, Bélgica y Uruguay dejaron escapar puntos importantes en sus respectivos debuts, mientras que Cabo Verde, Egipto, Arabia Saudita y Nueva Zelanda demostraron que están dispuestos a competir de tú a tú en la máxima justa del futbol internacional. Además, Irán rescató un valioso empate en un partido lleno de emociones.

España 0-0 Cabo Verde

España dejó escapar sus primeros puntos en la Copa del Mundo 2026 al empatar sin goles ante Cabo Verde. La Roja llegaba como amplia favorita para quedarse con la victoria, pero se encontró con un rival disciplinado que resistió cada intento ofensivo y terminó celebrando una histórica igualada en su debut mundialista.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó la posesión y generó numerosas oportunidades de peligro. Ferrán Torres desperdició una de las más claras antes del descanso, mientras que otros intentos españoles se estrellaron en el poste o fueron controlados por el guardameta Vozinha, quien se convirtió en una de las figuras del encuentro.

En la recta final ingresaron Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal en busca del gol de la diferencia, pero el muro africano se mantuvo firme. Cabo Verde sumó un punto que sabe a triunfo, mientras España dejó dudas en su presentación dentro del Grupo H.

Bélgica 1-1 Egipto

Egipto estuvo cerca de dar uno de los grandes golpes de la primera jornada al empatar 1-1 con Bélgica en Seattle. Los faraones sorprendieron desde los primeros minutos y pusieron en aprietos a una selección belga que tardó en reaccionar.

La ventaja africana llegó al minuto 19 gracias a un disparo de Emam Ashour tras una jugada iniciada por Mohamed Salah. Bélgica intentó responder mediante Kevin De Bruyne, quien estuvo cerca de marcar con un tiro libre que terminó estrellándose en el poste, mientras Thibaut Courtois evitó que el marcador fuera más amplio con varias intervenciones importantes.

La reacción de los Diablos Rojos apareció tras el ingreso de Romelu Lukaku. Apenas unos instantes después de entrar al campo, el delantero provocó una acción que terminó en autogol de Mohamed Hany para decretar el empate. En los minutos finales, el arquero Mostafa Shoubir sostuvo la igualdad con dos atajadas decisivas para asegurar el punto de Egipto.

Uruguay 1-1 Arabia Saudita

Arabia Saudita volvió a demostrar que puede competir ante cualquier rival y rescató un empate 1-1 frente a Uruguay en Miami. Los asiáticos aprovecharon una de sus oportunidades para adelantarse en el marcador y complicaron durante gran parte del encuentro a una selección charrúa que nunca dejó de insistir.

El primer gol llegó al minuto 41, cuando Abdulelah Al-Amri aprovechó un rebote concedido por Fernando Muslera dentro del área para abrir el marcador. Uruguay intentó reaccionar mediante Federico Valverde y Maximiliano Araújo, quienes comandaron los ataques de la Celeste ante una defensa saudita bien organizada.

La presión sudamericana finalmente encontró recompensa en la recta final gracias a Maximiliano Araújo, quien capitalizó un rechace del arquero Mohammed Alowais para empatar el encuentro. Ya en tiempo agregado, el propio Alowais evitó la derrota de Arabia Saudita con una espectacular atajada a un potente disparo de Valverde.

Irán 2-2 Nueva Zelanda

Irán evitó la derrota en su presentación dentro de la Copa Mundial de 2026 al empatar 2-2 con Nueva Zelanda en un partido lleno de alternativas celebrado en actividad del Grupo G. El conjunto oceánico sorprendió desde los primeros minutos y estuvo dos veces al frente en el marcador, pero los asiáticos encontraron respuesta en ambos momentos para rescatar un valioso punto.

Nueva Zelanda abrió el marcador apenas al minuto 7 gracias a E. Just, quien aprovechó una de las primeras aproximaciones de su equipo para adelantar a los oceánicos. Irán reaccionó antes del descanso y encontró el empate al 32’, cuando Ramin Rezaeian apareció para colocar el 1-1 parcial y devolverle tranquilidad a su selección.

En la segunda mitad, E. Just volvió a aparecer al 55’ para recuperar la ventaja de Nueva Zelanda con su segundo gol de la noche. Sin embargo, la respuesta iraní llegó al 64’ por conducto de Mohammad Mohebbi, quien firmó el 2-2 definitivo para rescatar un punto en un Grupo G que arrancó con dos empates y máxima paridad.