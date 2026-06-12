Estados Unidos brilla y Canadá rescata un empate en el segundo día del Mundial 2026

Toronto, Toronto.- En el segundo día de actividades de la Copa Mundial de Futbol 2026, las emociones continuaron en distintos escenarios de Norteamérica con dos encuentros que dejaron goles, intensidad y los primeros movimientos importantes en los grupos B y D. Mientras Estados Unidos mostró autoridad en su debut al imponerse a Paraguay, Canadá logró rescatar un empate frente a Bosnia en un duelo disputado en Toronto.

CANADÁ 1-1 BOSNIA

La actividad comenzó en territorio canadiense, donde la selección local se presentó ante su afición en busca de iniciar su participación mundialista con una victoria. Sin embargo, Bosnia fue un rival complicado que mostró orden defensivo y capacidad para generar peligro en el juego aéreo.

Desde los primeros minutos, ambas selecciones protagonizaron un encuentro dinámico, con llegadas en ambas áreas y actuaciones destacadas de los guardametas. Canadá intentó imponer condiciones a través de la posesión del balón, mientras que Bosnia apostó por transiciones rápidas y jugadas a balón parado.

La escuadra europea encontró recompensa al minuto 21 gracias a Jovo Lukić, quien aprovechó una acción ofensiva para vencer al arquero canadiense y colocar el 1-0. El gol obligó a los locales a modificar su planteamiento y asumir mayores riesgos en busca de la igualada.

Durante la segunda mitad, Canadá adelantó líneas y mantuvo una constante presión sobre la defensa rival. La insistencia finalmente dio resultado al minuto 78, cuando Cyle Larin apareció dentro del área para marcar el gol del empate y desatar la celebración de los aficionados presentes en Toronto.

El 1-1 dejó sensaciones encontradas para ambas selecciones. Canadá evitó una derrota en casa y sumó un punto importante, mientras que Bosnia dejó escapar la oportunidad de quedarse con las tres unidades tras haber tenido la ventaja durante gran parte del encuentro.

ESTADOS UNIDOS 4-1 PARAGUAY

Más tarde, la atención se trasladó al Grupo D, donde Estados Unidos ofreció una de las actuaciones más convincentes de la jornada al derrotar 4-1 a Paraguay.

El conjunto de las barras y las estrellas salió decidido a imponer condiciones desde el arranque y encontró rápidamente la ventaja gracias a un autogol de Damián Bobadilla al minuto 7. El tanto fortaleció la confianza de los estadounidenses, que mantuvieron la intensidad y el dominio del partido.

La presión constante dio frutos nuevamente al minuto 31, cuando Folarin Balogun apareció para marcar el segundo gol de la noche. El delantero fue una de las figuras del encuentro y volvió a hacerse presente en el marcador durante el tiempo agregado de la primera mitad, al 45+5, para firmar el 3-0 con el que Estados Unidos prácticamente sentenció el compromiso.

Paraguay mostró una mejor versión en el complemento y logró descontar al minuto 73 por conducto de Mauricio. Sin embargo, la reacción sudamericana no fue suficiente para poner en peligro la ventaja estadounidense.

Con inteligencia y orden, Estados Unidos administró el resultado durante los minutos finales y todavía se dio el lujo de marcar un cuarto gol para sellar la victoria 4-1, asegurando así sus primeros tres puntos del torneo, colocándose entre los líderes de su sector y enviando un mensaje claro sobre sus aspiraciones en la justa mundialista.