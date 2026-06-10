Teatro Lunar representará al EdoMéx en el XXI Festival de Monólogos “Teatro a una sola voz”

Toluca, Méx.- La compañía Teatro Lunar participará en la vigésima primera edición del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz, organizado por la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), representando al Estado de México en el Circuito Norte de esta importante plataforma escénica de alcance nacional.

Con la obra “Girasoles en la Luna”, de autoría, dirección y actuación de Israel Ríos, la agrupación mexiquense iniciará una gira que contempla siete estados de la República, llevando su propuesta escénica a Baja California Norte, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila y Tamaulipas. El recorrido dará inicio el próximo 18 de junio en la ciudad de Tijuana y concluirá el 30 de junio en el estado de Tamaulipas.

El estreno de la gira será el jueves 18 de junio a las 19:00 horas en el Teatro Las Tablas, ubicado en Avenida Unión 2191, colonia Zona Este, en Tijuana, Baja California, con entrada libre para el público.

Girasoles en la Luna es una obra unipersonal de teatro físico y clown que propone un viaje conmovedor hacia la esperanza, abordando con sensibilidad temas como el desplazamiento forzado, la orfandad y la resiliencia emocional. A través del personaje de Tristán, un niño-hombre que atraviesa un desierto emocional acompañado únicamente de su planta de girasol, la puesta en escena construye una narrativa poética que explora la búsqueda de sus padres desaparecidos a causa de la guerra.

Lejos de un enfoque puramente trágico, la obra transforma el dolor en un acto de ternura, juego y resistencia emocional, utilizando el lenguaje del cuerpo, el clown y las marionetas híbridas como herramientas expresivas para iluminar las heridas del exilio y la pérdida del hogar. La propuesta está dirigida a públicos adolescentes y adultos, invitando a una reflexión íntima sobre la memoria, la ausencia y la esperanza.

El “Festival Teatro a una sola voz” se ha consolidado como uno de los encuentros más importantes del país en el género del monólogo, y en su edición 21 reúne una selección nacional de 21 obras distribuidas en tres circuitos: norte, centro y centro-sur, con la participación de creadores de distintas regiones de México.

La presencia de Teatro Lunar en este circuito representa no solo un logro para la agrupación, sino también una oportunidad para proyectar el talento escénico del Estado de México en un escaparate nacional, fortaleciendo el intercambio cultural y la circulación del teatro independiente.

Con esta gira, la compañía reafirma su compromiso con la creación escénica contemporánea y con la construcción de narrativas que, desde la sensibilidad artística, dialogan con las problemáticas humanas más profundas de la actualidad.