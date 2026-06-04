México responde con goleada ante Serbia en su despedida mundialista

Toluca, Méx.- La Selección Mexicana aprovechó su último ensayo antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para mostrar carácter, contundencia y capacidad de reacción. El Tricolor logró una cómoda victoria de 5-1 sobre Serbia en el Estadio “Nemesio Diez”, en una noche que combinó futbol, emoción y una espectacular fiesta en las tribunas.

El encuentro comenzó con algunas complicaciones para el conjunto nacional. Serbia sorprendió al minuto 19 gracias a una anotación de Petar Stanić, quien adelantó a los europeos y puso a prueba la capacidad de respuesta del equipo mexicano.

Sin embargo, el Tricolor reaccionó rápidamente. Con mayor posesión del balón y un juego más ofensivo, logró emparejar los cartones al minuto 34 por conducto de J. Vásquez. La anotación revitalizó al equipo dirigido por Javier Aguirre, que encontró espacios y comenzó a imponer condiciones sobre el terreno de juego.

La fiesta también se trasladó a las gradas. Antes del silbatazo inicial, la afición desplegó un impresionante tifo que cubrió gran parte de una de las cabeceras del inmueble escarlata. La imagen mostró a varios referentes de la Selección Nacional junto a la tradicional mascota del equipo y el mensaje “Somos Conexión”, una representación que resaltó la identidad y la unión del futbol mexicano de cara al Mundial 2026. El espectáculo visual arrancó aplausos y se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Ya en tiempo agregado de la primera mitad, México consiguió darle la vuelta al marcador gracias a un autogol de S. Bukinac al minuto 45+3, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, el dominio mexicano fue más evidente. R. Jiménez amplió la ventaja al minuto 57 tras una buena definición dentro del área. Más tarde, la presión constante del Tricolor volvió a rendir frutos cuando A. Avdić marcó en propia puerta al minuto 72 para colocar el 4-1 parcial. La cereza en el pastel la puso Luis Chávez con un tremendo cañonazo que decretó el 5-1 definitivo.

Con el reloj acercándose al final, México dejó buenas sensaciones en su último compromiso antes de la justa mundialista. Además de la contundencia mostrada en el marcador, el respaldo de la afición quedó reflejado en un Estadio “Nemesio Diez” repleto, que vibró con cada jugada y despidió a la Selección Nacional entre cánticos, aplausos y la esperanza de desempeñar un papel destacado en el Mundial 2026.

¡La cuenta regresiva ha comenzado! México debutará en la Copa Mundial 2026 el próximo 11 de junio a las 13:00 horas frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. El Tricolor será protagonista del partido inaugural y buscará iniciar con una victoria su camino en la máxima fiesta del futbol mundial.

Alineaciones:

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.

Suplentes utilizados: Edson Álvarez, Luis Romo, Alexis Vega, Israel Reyes, Orbelín Pineda, Gilberto Mora, Mateo Chávez, Germán Martínez y Luis Chávez.

Serbia: Filip Stankovic, Nikola Simic, Strahinja Erakovic, Stefan Bukinac, Vukasin Durdevic, Vanja Dragojevic, Aleksandar Stankovic, Lazar Randelovic, Vladimir Lucic, Petar Stanic y Nikola Stulic.

Suplentes utilizados: Petar Petrovic, Njegos Petrovic, Veljko Birmancevic, D. Zukic, Veljko Ilic, Mihajlo Milikic, Kosta Nedeljkovic, Vukasin Kostov, Ognjen Mimovic y Andrija Maksimovic.