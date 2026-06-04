Continúa “Miércoles Ciudadano” dando atención a vecinos de Metepec

Metepec, Méx.- Con el propósito de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y ofrecer soluciones directas a las necesidades de la población, el Ayuntamiento de Metepec llevó a cabo una nueva jornada del programa “Miércoles Ciudadano”, esquema de atención pública encabezado por el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, acompañado por integrantes del Cabildo y directores de las distintas áreas de la administración municipal.

Durante esta jornada, decenas de ciudadanos acudieron para presentar solicitudes, reportes y plantear inquietudes relacionadas con servicios públicos, seguridad, apoyos sociales y diversos trámites administrativos, recibiendo atención personalizada de las autoridades municipales.

A través de sus redes sociales, el alcalde Fernando Flores Fernández destacó la importancia de mantener un contacto permanente con los habitantes del municipio y reiteró que la cercanía con la población es uno de los pilares de su administración.

“Hoy fue Miércoles Ciudadano y aunque diariamente tenemos las puertas abiertas del Palacio Municipal para atender a la ciudadanía, este día tuve nuevamente la fortuna de dialogar con amigas y amigos vecinos de Metepec. Siempre es un placer escuchar, atender y dar seguimiento a las necesidades de nuestra gente y de nuestras comunidades”, expresó el edil.

Durante la jornada, el presidente municipal informó sobre diversos apoyos otorgados a ciudadanos que acudieron a solicitar respaldo del gobierno local. Entre ellos destacó la ayuda brindada a José Luis para mejorar las condiciones de su vivienda mediante la adquisición de láminas; el acompañamiento a José Miguel para continuar con atención especializada en salud mental; así como la entrega de equipo deportivo a Diana Laura para fortalecer su preparación atlética.

Asimismo, Flores Fernández dio a conocer que sostuvo una reunión con directivos de Innova Schools, quienes presentaron un proyecto de inversión educativa para el municipio, iniciativa que podría contribuir al fortalecimiento de la infraestructura académica y a la ampliación de oportunidades educativas para las familias metepequenses.

“Cada historia es distinta, pero todas tienen algo en común: cuando escuchamos, atendemos y trabajamos juntos, logramos que las cosas sucedan. Así es como seguimos construyendo una ciudad que funciona”, señaló.

El programa Miércoles Ciudadano se realiza de manera periódica y tiene como objetivo acercar a las autoridades municipales con los habitantes, eliminando intermediarios y facilitando la atención inmediata de diversas problemáticas. Aunque habitualmente se desarrolla en las instalaciones del Palacio Municipal, también se lleva a cabo de forma itinerante en delegaciones y colonias para acercar los servicios gubernamentales a las comunidades.

Entre los principales asuntos que pueden ser atendidos durante estas jornadas se encuentran reportes relacionados con bacheo, alumbrado público, recolección de residuos sólidos, mantenimiento urbano, aclaraciones sobre trámites municipales, solicitudes de apoyo social y reportes vinculados con seguridad pública.

Además de la atención presencial, el Ayuntamiento de Metepec cuenta con la plataforma tecnológica *7311, herramienta que permite a los ciudadanos realizar reportes y solicitudes durante las 24 horas del día.

Autoridades municipales señalaron que este esquema de atención directa ha permitido fortalecer la comunicación entre gobierno y ciudadanía, agilizar la respuesta a las demandas sociales y generar una mayor participación de los habitantes en la construcción de soluciones para sus comunidades.

Para conocer las fechas, sedes y horarios de las próximas jornadas del programa Miércoles Ciudadano, el Ayuntamiento invita a la población a consultar de manera permanente sus canales oficiales de información y redes sociales.