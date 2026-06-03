Inicia en Naucalpan programa “Mujeres con Bienestar”

Por: Naucalpan, Méx.- Acompañado por el Secretario de Bienestar del Estado de México, Juan Carlos González Romero, el alcalde Isaac Montoya Márquez, entregaron 5 de las 15 mil tarjetas proyectadas para el municipio de Naucalpan, del programa estatal “Mujeres con Bienestar”.

Montoya Márquez, dijo que este programa está encaminado a fortalecer la economía de las mujeres jefas de familia en la región, programa que cuenta con todo el respaldo de su administración.En las instalaciones de la Unidad Cuauhtémoc del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue la sede donde miles de mujeres se reunieron para recibir las tarjetas de este programa del Bienestar, impulsado por el Gobierno del Estado de México. El Presidente Municipal, enfatizó que las tarjetas representan mucho más que un apoyo económico de 2 mil 500 pesos bimestrales.

Montoya Márquez, aseguró que su administración está completamente alineada y en pie de lucha con los principios del Gobierno del Estado de México y con el Federal, con quienes comparte una sensibilidad social enfocada en que la transformación real ocurre desde las calles.En su oportunidad, autoridades estatales informaron que este es solo el inicio de una estrategia más amplia para la demarcación.

Anunciaron que, personal del programa regresará a Naucalpan en fechas próximas con la meta de completar un padrón de 15 mil tarjetas entregadas en total para este municipio.El Presidente Municipal expresó su emoción al reencontrarse con tantas “vecinas de lucha”, mujeres que siempre han creído en la transformación profunda de sus comunidades y que hoy son testigos y protagonistas del programa “Mujeres con Bienestar”, cuyo propósito central es dignificar su papel en la sociedad.

El Secretario Juan Carlos González por su extraordinaria labor en cada rincón del Estado de México, envió un afectuoso saludo a la gobernadora del Estado de México, reconociendo que este logro no habría sido posible sin su liderazgo y visión.

Recalcó que este programa es una herramienta clave para el empoderamiento y la independencia económica de las mujeres, lo que se traduce en una mejor calidad de vida para sus familias y en un respaldo significativo para afrontar las eventualidades del día a día, además, destacó que este apoyo reconoce el esfuerzo diario de miles de jefas de familia, una labor sumamente compleja y muchas veces no valorada.Dijo que, el papel de las mujeres en el hogar es fundamental, ya que son ellas quienes inculcan los valores que guían a los hijos por el camino del bien, sembrando empatía y solidaridad en la comunidad. Por ello, definió este acto como un verdadero ejercicio de justicia social.

En el evento, se comentó que las beneficiarias de esta jornada realizaron su trámite de inscripción durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023, periodo en el que se registró una histórica demanda de solicitudes en toda la entidad. En esta primera activación, las mujeres naucalpenses no recibirán los 2 mil 500 pesos habituales, sino un depósito único de 5 mil pesos, por algunos ajustes del programa.