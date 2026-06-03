GRILLANDO

José Elías Nader Mata

José Elías Nader Mata 3 junio, 2026

3 junio, 2026 Columnas

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Todo el mundo pide la verdad, pero no siempre se está preparado para la misma, pues a muchas personas no les gusta que les digan las cosas como son, ya que prefieren vivir en la simulación de lo que quisieran ser y no de lo que realmente son.

En menor o mayor medida, la mayoría de las personas conocen al filósofo SÓCRATES de Atenas, un referente de la humanidad en muchos temas y que por defender la Libertad de Expresión en el 399 a. C., perdió la vida.

Condenado por un corrupto y manipulado jurado popular, fue acusado por, supuestamente, corromper a la juventud, no creer en los Dioses oficiales y cuestionar a la autoridad, por lo que fue condenado a muerte y obligado a beber cicuta.

Miles de años después, la verdad sigue incomodando a la gente mala y corrupta, algo que sufrimos en México, que sigue siendo considerado uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, ya que hablar con la verdad y objetividad, atenta contra los criminales y corruptos que quieren seguir sacando provecho en beneficio de una minoría y jodiendo a las mayorías.

Impresionado, desconcertado, enojado e indignado, me dejó el secuestro de la periodista veracruzana ROXANA GUZMÁN RAMÍREZ, directora del portal Pulso Informativo y que fue sustraída de su casa con lujo de violencia por un comando armado, algo que quedó registrado en video.

Hasta el momento se desconoce el paradero de la periodista, algo indignante y preocupante, más en un estado, como el de Veracruz, que es el número uno en agresiones y asesinatos contra periodistas, una situación que refleja la incompetencia del gobierno que encabeza ROCIO NAHLE y que está obligado a dar con el paradero de la periodista y regresarla con vida.

El pueblo mexicano tiene el derecho constitucional a la Libre Expresión, un elemento fundamental para vivir en una sociedad de leyes, instituciones y democrática, por lo que no es posible que quienes luchan por la verdad pongan en riesgo su vida en un ambiente de impunidad, violencia e injusticia, por lo que esperamos que las autoridades de esa entidad y el gobierno federal resuelvan este caso, para que nuestra compañera periodista pueda regresar con su familia.

LAS GRÁFICAS DE HOY

Del fotógrafo JAIME ARRIAGA, es de un gran problema que estamos viviendo en el Valle de Toluca respecto a las llantas que están tirando en la vía pública, parques, jardines, camellones y terrenos, de ahí que esta semana hiciéramos una nota en El Valle hablando del tema y buscando una solución por parte de las autoridades.

La semana pasada subí a este espacio una fotografía de la calle Mextli en la colonia Aztecas de Toluca, donde a un talachero se le hizo fácil arrojar más de veinte llantas a un costado del panteón municipal, mismas que se han convertido en parte del escenario urbano donde la contaminación es constante por culpa de un cochino al que lamentablemente se le hizo fácil joder a los demás.

Pero el problema, no sólo es cosa de una calle, es en todo el Valle de Toluca, donde talacheros y particulares sin educación han provocado que el problema sea mayor, pues no olvidemos que las llantas abandonadas representan una grave crisis ambiental y de salud pública, pues tardan más de mil años en degradarse; provocan la proliferación de plagas y enfermedades transmitidas por vectores; contaminan el suelo y los mantos acuíferos, ya que liberan químicos peligrosos y metales pesados como plomo, zinc y cadmio; tapan coladeras y sistemas de drenaje, además de degradar la imagen urbana, entre otros problemas que provoca la simple irresponsabilidad de tirar una llanta.

Por lo anterior, las autoridades estatales y municipales deben atender este problema, buscar estrategias para que la gente entienda que se deben llevar a los centros de acopio, donde se sigue el programa del Plan de Manejo de Neumáticos Usados para Reciclaje Industrial, un proceso que debe ser una obligación moral y legal, pues a varios talacheros, negocios de llantas y particulares, se les ha hecho fácil arrojar sus mugrosos neumáticos.

Y VA DE CUENTO

Al aproximarse a la recepción de un hotel en Ixtapan de la Sal, a PEDRO CABRERA le llama la atención un ruido y al voltearse a ver qué es, golpea sin querer con el codo el seno de una linda mujer.

Apenado y sin saber qué hacer, él dice: Mil disculpas señorita, si su corazón es tan suave como su seno, tengo la seguridad de que me perdonará…

La mujer sonriendo le responde: Y si su pene es tan duro como su codo, mi habitación es la 201…

HASTA mañana con más GRILLANDO. Comentarios en “X” en @pepenader o en [email protected]