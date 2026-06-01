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Redacción 1 junio, 2026

1 junio, 2026 Columnas

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Por Roberto Desachy Severino

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La incómoda “versatilidad” de Polo de Lara

Dice un refrán que “el que a dos amos atiende, con alguno queda mal”.

Pese a ello, dentro del futurismo político poblano hay quien no anda en dos, ¡sino hasta en tres pistas!, como el secretario general del Congreso de Puebla, Julio Leopoldo de Lara Varela, quien –al parecer- cree que puede ser candidato a diputado federal por el distrito 6, donde, como lo muestra la foto, ya comenzó a pintar bardas.

Este presunto proselitismo adelantado NADA SIMULADO apareció en la Unidad Satélite Magisterial y genera varias interrogantes ¿Polo de Lara quiere ser candidato a diputado federal o local?, ¿de dónde salieron los fondos?, ¿por orden de quién se pintó ese muro?, ¿qué demonios sucede con su cargo en el poder Legislativo local?.

Son tres pistas en las que andaría Polo de Lara, ya que –además de presunto aspirante y funcionario PÚBLICO del Congreso- no ha contestado si ya se deshizo de su presunto medio de “comunicación”, Factor Radio, que durante muchos años le sirvió para promoverse electoralmente.

En la Legislatura de Puebla, las fracciones de PAN y MC ya pidieron formalmente la salida de dicho personaje, no solamente por su doble rol de funcionario público y sedicente “comunicador”, sino por sus tratos, lo mam…que es. Los panistas Susana Riestra y Rafael Micalco, entre otros, ya se cansaron de él, lo acusan de prepotente y nada institucional con la oposición.

A ver en qué termina este asunto y si a Polo de Lara le permiten mantenerse ¡en sus tres pistas!, ya que este caso sigue sin resolverse, pese a que supuestamente estaría en análisis: https://desdepuebla.com/2026/04/14/581424/

MANUEL VIVEROS NO SE MUEVE DE LA SEP

En las esferas del poder y la propia dependencia circuló el rumor de que Manuel Viveros Narciso dejaría la secretaría de Educación Pública de Puebla, para buscar la diputación federal por Zacatlán, que ya había sacado sus cosas de la dependencia e, incluso, que Alejandro Espidio sería el sucesor y que ya tenía gente en áreas clave, para darle un diagnóstico certero al gobernador del estado.

Esta versión es ABSOLUTAMENTE falsa. Fuentes certeras señalaron que, al menos en el futuro cercano, Viveros Narciso no se moverá de la SEP y que ni siquiera es medido como precandidato a algún cargo de elección popular. Inclusive, cuando hice la pregunta, casi me hicieron la señal de “what”.

SEP es una de las dependencias más importantes, estratégicas, no solamente por el tema, sino también la cantidad de recursos, personas e intereses involucrados. Por ende, cualquier movimiento y/o nombramiento requiere un análisis a fondo: https://desdepuebla.com/2026/05/26/sep-descarta-hallazgo-de-armas-en-escuela-de-coronango-tras-amenaza-a-maestros/

LAS EJECUCIONES SE ACUMULAN EN HUAUCHINANGO…MIENTRAS SU SECRETARIO DE GOBERNACIÓN ANDA DE PRECAMPAÑA

Habitantes de Huauchinango expresaron su fuerte crítica contra empleados del ayuntamiento, como Alejandro Armador Sarmiento, el secretario de “Gobernación”, a quienes acusan por andar de campaña anticipada, mientras reciben sus sueldos con recursos públicos y abandonan sus funciones para las que fueron contratados.

La ciudadanía cuestiona que, en un momento cuando la inseguridad es uno de los problemas más graves y sentidos por la población, algunos presuntos servidores públicos prefieran dedicarse a actividades políticas en lugar de atender las necesidades de la gente.

Señalan específicamente a Amador Sarmiento, a quien –indican- que ha llevado a cabo estas acciones, incluso durante sus horas laborales, deja desatendidas las responsabilidades del cargo que representa en la administración municipal, como lo demuestra la ola de ejecuciones en los días recientes: https://desdepuebla.com/2026/05/28/ejecutaron-a-un-hombre-en-huauchinango/

Los afectados hicieron un llamado directo al gobierno estatal y al presidente municipal, Rogelio López Angulo, para que intervengan de inmediato. Exigen que se separe de sus puestos a todos aquellos funcionarios que, en lugar de trabajar en beneficio de Huauchinango, se dedican a pintar bardas y promoverse políticamente antes de los tiempos establecidos por la ley.

Según los reclamos, mientras Huauchinango enfrenta una crisis de seguridad sin que se observen estrategias claras de solución, los presuntos “servidores” públicos involucrados priorizan sus intereses personales y políticos y olvidan su obligación de servir a la ciudadanía: https://desdepuebla.com/2026/05/31/ejecutan-a-hombre-en-huauchinango-mientras-rogelio-lopez-angulo-anda-en-mitin-politico/