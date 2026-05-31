CONANP trabaja en conservación de murciélagos en el Noreste de México

Coahuila, Méx.- La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), a través del Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 004 Don Martín, llevó a cabo, en la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila, el “Segundo Taller sobre Monitoreo y Conservación de Murciélagos en el Noreste de México”.

En los tres días se revisaron metodologías para registro e identificación de los murciélagos, uso de tecnología como detectores acústicos, drones y plataformas digitales, se reflexionó sobre la importancia del monitoreo para la toma de decisiones y se realizaron prácticas de campo para reforzar lo expuesto durante las sesiones teóricas.

Durante el término de la reunión, se reiteró el compromiso por dar continuidad a la protección de los murciélagos, sus refugios y áreas de alimentación, en incentivar actividades de restauración de hábitat como parte de la Red de Conservación de Agaves del Noreste de México.

Además, se implementarán acciones de difusión y educación ambiental en las comunidades en las que se trabaja, ya que en México habitan aproximadamente 140 especies de murciélagos, lo que representa cerca del 10% de la diversidad de estos mamíferos en el mundo y desafortunadamente son escasamente valorados los servicios ambientales que brindan como la polinización y el control de plagas para los cultivos y salud humana.

En el evento asistieron 37 personas, entre técnicos de CONANP, grupos comunitarios de monitoreo de las Áreas Naturales Protegidas la Mojonera en San Luis Potosí, Desierto Zacatecano en Zacatecas, de Maderas del Carmen, Ocampo y la Cuenca Don Martín en Coahuila, Cañón de Santa Elena en Chihuahua, Cumbres de Monterrey en Nuevo León, de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila y como invitados, personal del Fondo de Conservación del Eje Neovolcánico AC (FOCEN) en Michoacán; todos bajo la instrucción del Dr. José Juan Flores Maldonado de Especies, Sociedad y Hábitat (ESHAC), así como la Dra. Ana Ibarra Macías de Bat Conservation International (BCI) y el Dr. Luis Fernando Catalán de World Research Institute (WRI) y Global Forest Watch.

Para el personal del Área de Protección de Recursos Naturales Cuenca Alimentadora del Distrito de Riego 004 Don Martín, que fungió como anfitrión de este evento, la importancia de este taller radica en las 23 especies de murciélagos registrados hasta el momento dentro del Área Natural Protegida, lo cual revela una excelente oportunidad de vincular proyectos de conservación con proyectos que beneficien a habitantes y comunidades locales.