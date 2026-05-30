El Toluca conquista la Concacaf tras vencer a Tigres en penales

Daniel Arriaga

Toluca, Méx.- Los Diablos Rojos del Toluca volvieron a escribir una de las páginas más importantes de su historia al proclamarse campeones de la Concacaf Champions Cup 2026, luego de imponerse en tanda de penales a Tigres UANL tras igualar 1-1 en un intenso encuentro disputado en el Estadio Nemesio Diez.

El conjunto escarlata y los felinos protagonizaron una final cerrada y de gran intensidad, donde ambos equipos buscaron imponer condiciones desde el arranque. Durante los 90 minutos reglamentarios, Toluca generó las oportunidades más claras por conducto de Nicolás Castro, mientras que Tigres respondió con aproximaciones de Jesús Garza y Ángel Correa. Sin embargo, las destacadas intervenciones de los guardametas Nahuel Guzmán y Luis García evitaron que se abriera el marcador.

La emoción llegó en los tiempos extra, pues al minuto 103, Jorge Díaz Price aprovechó una desatención defensiva de Tigres para adelantar a los dirigidos por Antonio Mohamed y acercar al equipo mexiquense al título continental.

Cuando parecía que la copa se quedaría en casa, Tigres encontró la reacción. Al minuto 114, Joaquim apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza tras una jugada a balón parado y decretar el empate que obligó a definir al campeón desde los once pasos.

En la tanda de penales, Toluca mostró personalidad y efectividad. Pavel Pérez, Santiago Simón, Federico Pereira, Jorge Díaz Price, Marcel Ruiz y Jesús Gallardo convirtieron sus cobros. Por los regiomontanos acertaron André-Pierre Gignac, Juan Brunetta, Ángel Correa, Diego Lainez y Rómulo Zwarg.

La figura de la noche fue Luis García, quien detuvo los disparos de Fernando Gorriarán y Juan Purata para sellar la coronación escarlata.

Con este resultado, el Toluca conquistó la tercera estrella internacional de su historia y confirmó el exitoso proyecto encabezado por Antonio Mohamed, devolviendo al club a la cima del futbol de la región.

Alineaciones:

Toluca FC: Luis García, Bruno Méndez, Franco Romero, Andrés Pereira, Nicolás Castro, Jesús Angulo, Helinho, Marcel Ruiz, Santiago Simón, Everardo López y Paulinho.

Suplentes: Hugo González, Diego Barbosa, Antonio Briseño, Sebastián Córdova, Luan García, Pavel Pérez, Érick Orta, Mauricio Isaís, Fernando Arce, Jorge Díaz, Víctor Arteaga y Alek Álvarez.

Tigres UANL: Nahuel Guzmán, César Araujo, Ángel Correa, Fernando Gorriarán, Jesús Garza, Diego Lainez, Rodrigo Aguirre, Rómulo Zwarg, Joaquim Henrique, Vladimir Loroña y Ozziel Herrera.

Suplentes: Juan Carrera, Felipe Rodríguez, Francisco Reyes, Marco Farfán, Juan Purata, Juan Vigón, André-Pierre Gignac, Juan Brunetta, Marcelo Flores, Henrique Simeone, Jesús Angulo y Diego Sánchez.