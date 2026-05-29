PVEM respaldará candidatura de Morena en Puebla capital: Natale Uranga

Desde Puebla

De cara al proceso electoral de 2027, el dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, Jaime Natale Uranga, aseguró que su partido respaldará a la candidata o candidato que designe Morena para competir por la alcaldía de Puebla capital.

Durante una declaración pública, el líder estatal del PVEM destacó la alianza que mantienen con Morena y afirmó que continuarán trabajando en unidad rumbo a las próximas elecciones locales.

Asimismo, Jimmy Natale reconoció el perfil de la actual titular de la secretaría de Bienestar estatal, Laura Artemisa García Chávez, a quien calificó como una funcionaria con experiencia y cercanía con la ciudadanía.

“El Verde apoyará el proyecto de Morena en Puebla capital”, expresó el dirigente, al tiempo de señalar que existen perfiles competitivos dentro del movimiento, para contender por la presidencia municipal.

Las declaraciones se dan en medio de las primeras definiciones y posicionamientos políticos rumbo a la renovación de alcaldías en 2027 y distintos actores políticos comienzan a perfilar posibles aspirantes y alianzas.