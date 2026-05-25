Vecinos de Naucalpan respaldan propuesta de Rescala sobre distribución del agua del Cutzamala

Redacción

Redacción 25 mayo, 2026

25 mayo, 2026 Municipios

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Naucalpan, Méx.- Vecinas de Naucalpan respaldan el punto de acuerdo presentado por el diputado Elías Rescala para revisar el convenio de distribución del agua del Cutzamala, con el fin de que las familias mexiquenses no padezcan escasez.

“Actualmente, la Ciudad de México recibe el 60% del agua del Cutzamala y nosotros el 40, y yo veo a mis paisanos mexiquenses padeciendo y sufriendo por el agua, con escasez y muy preocupados cada vez que llegan las temporadas de estiaje.

“Por eso, este debe ser un compromiso de todos para resolver este tema, que haya un trato justo y equitativo”, dijo Rescala al presentar el punto de acuerdo.

Al respecto, Paola Ávila, vecina de San Francisco Chimalpa, compartió que mientras sus vecinos de la Ciudad de México tienen agua todos los días, ellas la reciben por tandeo, una o dos veces por semana.

“Aquí nos dan agua dos veces a la semana y tenemos que administrarla bien, tenemos que ver la manera de tener en dónde guardarla, y nos tenemos que organizar para lavar, somos cuatro familias y tenemos un día específico para lavar y es reciclando la mayor parte del agua porque si no, no nos alcanza para todos”, compartió Paola.

Ana María Martínez, del barrio de Xoyu, coincidió en la urgencia de que las familias del Estado de México reciban, al menos, la misma cantidad de agua que quienes habitan en la CDMX.

“Aquí está muy escaza, tenemos agua una vez a la semana, y eso a veces, porque otras no nos echan, así que almacenamos y tenemos que chiquiteárnosla; lo mejor sería que los del agua nos echaran un poquito más, porque yo tengo que pagar el agua, si hay o no hay yo tengo que pagarla”, dijo Ana María.

Ambas vecinas consideraron favorable la posibilidad de redistribuir el agua del Cutzamala, para que el reparto sea equitativo y que sus familias puedan tener el agua necesaria para cubrir sus necesidades diarias.