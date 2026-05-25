PROBOSQUE analiza bioindicadores para evaluar la calidad del agua en ríos del EdoMéx

Metepec, Méx.– El Gobierno del Estado de México, a través de la Protectora de Bosques (Probosque), realizó el webinar “Macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la calidad de las aguas en arroyos de montaña”, impartido por el Director General, Alejandro Sánchez Vélez.

Especies de insectos como efímeras, moscas de piedra o moscas de los lagos definen la calidad del agua y del hábitat, ya que su presencia y diversidad pueden indicar niveles de oxígeno disuelto, contaminación y la capacidad autodepurativa de las corrientes.

Su uso como bioindicadores responde a ventajas prácticas y científicas, explicó Sánchez Vélez. Su valor radica en que cada grupo presenta una sensibilidad diferencial a los contaminantes y al oxígeno disuelto, lo que permite una distinción entre organismos que toleran cierto grado de degradación y aquellos que solo sobreviven en aguas extremadamente limpias.

En este espacio, que se realizó en el marco del Día Internacional de la Diversidad Biológica, también se abordó la relación entre bosques de galería, aporte de materia orgánica y cadenas tróficas acuáticas que sostienen peces, aves y otros vertebrados.

Sánchez Vélez advirtió que las principales fuentes de contaminación de ríos y arroyos provienen de las aguas de retorno agrícola con fertilizantes, plaguicidas y herbicidas, seguidas por la industria y las descargas de aguas residuales urbanas. A estas se suman desechos de aserraderos, vinazas de destilerías, residuos de ingenios azucareros y el libre tránsito de ganado, que alteran el pH y la calidad del hábitat.

Señaló que los tiraderos a cielo abierto y clandestinos también impactan las corrientes y afectan especies que después son consumidas por la población. Ante ello, una alternativa sería el diseño y construcción de humedales para tratar aguas residuales agrícolas y urbanas, pues la interconexión de los arroyos con el mar hace que su deterioro ponga en riesgo la economía y la alimentación.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de México mantiene una política forestal enfocada en difusión informativa para la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas fluviales y el rescate de los arroyos de montaña como parte fundamental del equilibrio ecológico y los servicios ambientales que generan a las comunidades mexiquenses.