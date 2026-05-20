Tribunal del EdoMéx refuerza programa Justicia Cercana en Chalco

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Redacción 20 mayo, 2026

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Chalco, Méx.- El espíritu de servicio y convicción, son elementos fundamentales del Programa de Audiencias Justicia Cercana, en la entidad más poblada y diversa del país; escuchar a la ciudadanía también es una forma de construir confianza y mejorar los servicios de justicia, refirió el Magistrado Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, al encabezar la jornada en Chalco donde se escuchó y se brindó atención directa a 18 ciudadanas y ciudadanos mexiquenses.

Al inicio de las audiencias asistió la Presidenta Municipal, Abigail Sánchez Martínez, con quien Macedo García coincidió en que el acceso efectivo a la justicia de las y los habitantes de Chalco es lo más importante, especialmente de las niñas, niños, adolescentes, por lo que es necesario tener las condiciones adecuadas para ellas y ellos en cada edificio de juzgados.

Con esta suman seis jornadas de la estrategia que inició el 15 de noviembre de 2025 en Texcoco; se han desarrollado en Toluca, Tlalnepantla y Ecatepec en modalidad institucional y ciudadana, con el propósito de contribuir a consolidar una justicia más humana, accesible y cercana a la sociedad.

Gloria -usuaria atendida en este ejercicio- expresó su agradecimiento, se dijo contenta, esperanzada, tranquila y satisfecha, ya que su caso tendrá seguimiento; subrayó que fue tratada con cercanía y sensibilidad en todo momento porque el planteamiento que expuso fue abordado por el Magistrado Presidente y la Jueza María de Lourdes Hernández Garduño, Enlace en Materia Familiar con perspectiva de género e infancia.

“Lo más importante de las audiencias es la apertura al diálogo y la escucha directa” compartió Gerardo, habitante de Metepec que, al enterarse de las audiencias por redes sociales, realizó su registro; al terminar su cita, mencionó sentirse esperanzado al tener la oportunidad de ser escuchado, con la certeza de que habrá una revisión del caso que planteó.

Adicionalmente, durante esta jornada la Dirección de Atención Ciudadana escuchó a 10 personas usuarias, a quienes brindó asistencia y orientación sobre los servicios de justicia.

Las audiencias han permitido identificar áreas de mejora administrativa y jurisdiccional, además de contribuir a consolidar la confianza ciudadana mediante mecanismos de atención cercana y comunicación directa entre la institución y las personas usuarias del sistema de justicia.

De acuerdo con los indicadores del programa, el 67.4 por ciento de las solicitudes recibidas fueron atendidas y, de los asuntos canalizados a las diferentes áreas del Tribunal Superior de Justicia el 62.9 por ciento concluyó satisfactoriamente, mientras que el resto permanece en seguimiento institucional, reflejando continuidad y acompañamiento por parte del Poder Judicial mexiquense.

Participaron también las y los integrantes del equipo multidisciplinario del Tribunal Superior de Justicia: Cristel Yunuen Pozas Serrano, Secretaria de Acuerdos para el seguimiento de los asuntos, César Bulmaro Díaz Morán, Juez Coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales y encargado de la materia Penal, María Elena Pons Escalera, Jueza Enlace en Materia Civil y Mercantil, Laura Carolina Arce Noriega, Directora de Igualdad y Derechos Humanos; así como Virgilio Esaú Jaramillo Rojas, Secretario Técnico de Presidencia, Raúl Carillo del Muro, Secretario Particular de Presidencia y Marco Octavio Flores Romero, Secretario Particular Adjunto.